Boston si poradil s Brooklynom, do semifinále postúpil v najkratšom možnom čase

/správu priebežne aktualizujeme/

NEW YORK. Boston Celtics dokázal ako prvý tím postúpiť do 2. kola play off basketbalovej NBA. Štvrťfinálovú sériu Východnej konferencie proti Brooklynu zvládli jeho hráči v najkratšom možnom čase, Nets zdolali 4:0 na zápasy.

Postup spečatili v noci na utorok víťazstvom 116:112 na palubovke súpera. Domácim nepomohlo ani 39 bodov Kevina Duranta, najlepším strelcom Bostonu bol s 29 bodmi Jayson Tatum.

"Myslím si, že sme zistili, ako spolu hrať. Na začiatku sezóny bolo veľa premenných, mali sme nový tím a zdravotné problémy. Teraz to však do seba zapadlo a hráme lepšie aj na individuálnej úrovni," uviedol pre AP Tatum, ktorého tím postúpil do konferenčného semifinále po ročnej odmlke.