Dominancia pokračuje aj po odchode Hejkovej. Basketbalistky Prahy získali 16. titul v rade

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vybojovali šestnásty titul v rade a dvadsiaty v samostatnej ligovej histórii.
V treťom finále dnes porazili na domácej palubovke Žabiny Brno 85:49 a sériu ovládli 3:0 na zápasy. Sezónou prešli bez jedinej porážky.
Zverenkyne trénera Martina Baštu potvrdili úlohu favoritiek a nadviazali na pondelňajšie domáce víťazstvo 106:71 a stredajší triumf z palubovky súpera 85:57.
Najlepšou strelkyňou Pražaniek bola so 17 bodmi kapitánka Valériane Ayayiová. Jej francúzska spoluhráčka Pauline Astierová zaznamenala double double za 11 bodov a 11 doskokov. Žabinám nepomohlo ani 16 bodov Anety Kytlicovej.
Hráčky USK vyhrali v tomto ročníku súťaže všetkých 31 zápasov. V domácej lige predĺžili neporaziteľnosť na 64 stretnutí.
Bašta, ktorý pred sezónou nahradil legendárnu Natáliu Hejkovú, získal premiérový titul na poste hlavného kouča. Žabiny ďalej čakajú na prvý titul od sezóny 2009/10.