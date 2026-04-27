VIDEO: San Antonio mieri za postupom, Wembanyama žiaril s double double

Victor Wembanyama v zápase s Portlandom (Autor: TASR/AP)
TASR|27. apr 2026 o 07:32
Spurs prehrávali už o 19 bodov, no dokázali zápas otočiť.

Basketbalisti San Antonio Spurs zvíťazili v nočnom stretnutí štvrťfinále Západnej konferencie play off NBA na palubovke Portlandu Trail Blazers 114:93 a v sérii vedú už 3:1 na zápasy.

Hostí potiahli k triumfu De'Aaron Fox, ktorý nazbieral 28 bodov a Victor Wembanyama s 27 bodmi a jedenástimi doskokmi.

San Antonio pritom prehrávalo už o 19 bodov, no manko dokázalo zmazať, keď druhý polčas vyhralo vysoko 73:35.

Blízko k postupu je aj Boston, ktorý vyhral vo Philadelphii vysoko 128:96 a v sérii Východnej konferencie vedie už 3:1 na zápasy.

VIDEO: Zostrih akcii Victora Wembanyamu

Strelecky sa najviac darilo Paytonovi Pritchardovi s 32 bodmi, hviezdny Jayson Tatum pridal 30 bodov, sedem doskokov a jedenásť asistencií. Toronto vyhralo doma nad Clevelandom 93:89 a sériu vyrovnalo na 2:2.

Koniec sezóny odvrátili hráči Houstonu, ktorí doma zdolali Los Angeles Lakers 115:96 a získali prvý bod v sérii (1:3).

NBA - 1. kolo play-off:

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 93:89

/stav série: 2:2/

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 96:128

/stav série: 1:3/

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 93:114

/stav série: 1:3/

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 115:96

/stav série: 1:3/

