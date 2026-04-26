Basketbalisti Levíc odštartovali semifinále víťazne. Prievidzi nastrieľali sto bodov

Basketbalisti Patriotov Levice. (Autor: Patrioti Levice )
TASR|26. apr 2026 o 20:13
Tipos SBL - 1. semifinále

Patrioti Levice - BC Prievidza 100:90 (47:37)

Najviac bodov: McGill 26 (11 asistencií), Wesson 23, Ogundiran 18 - Reynolds 26, Toussaint 20, Bishop 14

Diváci: 1583

/stav série: 1:0/

Patrioti Levice odštartovali semifinálovú sériu play off Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) víťazstvom. Úradujúci majstri zdolali v prvom dueli BC Prievidza na domácej palubovke 100:90.

Triumf režíroval Rickey McGill, ktorý si pripísal 26 bodov a 11 asistencií.

Séria sa hrá na štyri víťazné zápasy. Druhý je na programe v stredu v Prievidzi.

