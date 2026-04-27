VIDEO: NBA trestala za hromadnú potýčku. Jokič a Randle musia zaplatiť pokuty

Basketbalisti Nikola Jokič z Denveru a Julius Randle z Minnesoty dostali za účasť v hromadnej potýčke vo štvrtom stretnutí prvého kola play-off od vedenia NBA pokuty.
Jokič musí zaplatiť 50 000 dolárov, Randle 35 000 dolárov.
Šarvátka sa odohrala v závere sobotňajšieho stretnutia, ktoré Minnesota vyhrala 112:96 a ujala sa vedenia 3:1 na zápasy.
Odštartoval ju Jokič, ktorý sa rozbehol cez celé ihrisko a strčil do Jadena McDanielsa. Srbského pivota naštvalo, že hráč Minnesoty dve sekundy pred sirénou dal kôš po nájazde, aj keď už sa nehralo. Porušil tým nepísané pravidlo.
Do strkanice sa potom zapojili aj ostatní hráči vrátane Randlea, ktorý podľa vedenia NBA konflikt priživil strčením do rozohrávača Nuggets Brucea Browna.
Jokič a Randle dostali technické fauly a boli vylúčení.