VIDEO: NBA trestala za hromadnú potýčku. Jokič a Randle musia zaplatiť pokuty

Hráč Minnesoty Timberwolves Julius Randle (vpravo) bojuje o loptu s Nikolom Jokičom z Denveru
Hráč Minnesoty Timberwolves Julius Randle (vpravo) bojuje o loptu s Nikolom Jokičom z Denveru (Autor: TASR/AP)
ČTK|27. apr 2026 o 10:05
Srba naštvalo porušenie nepísaného pravidla.

Basketbalisti Nikola Jokič z Denveru a Julius Randle z Minnesoty dostali za účasť v hromadnej potýčke vo štvrtom stretnutí prvého kola play-off od vedenia NBA pokuty.

Jokič musí zaplatiť 50 000 dolárov, Randle 35 000 dolárov.

Šarvátka sa odohrala v závere sobotňajšieho stretnutia, ktoré Minnesota vyhrala 112:96 a ujala sa vedenia 3:1 na zápasy.

Odštartoval ju Jokič, ktorý sa rozbehol cez celé ihrisko a strčil do Jadena McDanielsa. Srbského pivota naštvalo, že hráč Minnesoty dve sekundy pred sirénou dal kôš po nájazde, aj keď už sa nehralo. Porušil tým nepísané pravidlo.

VIDEO: Potýčka v zápase Minnesota - Denver

Do strkanice sa potom zapojili aj ostatní hráči vrátane Randlea, ktorý podľa vedenia NBA konflikt priživil strčením do rozohrávača Nuggets Brucea Browna.

Jokič a Randle dostali technické fauly a boli vylúčení.

Basketbal

    Hráč Minnesoty Timberwolves Julius Randle (vpravo) bojuje o loptu s Nikolom Jokičom z Denveru
    Hráč Minnesoty Timberwolves Julius Randle (vpravo) bojuje o loptu s Nikolom Jokičom z Denveru
    VIDEO: NBA trestala za hromadnú potýčku. Jokič a Randle musia zaplatiť pokuty
