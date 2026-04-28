VIDEO: Oklahoma spečatila bleskový postup, favorit východu je na pokraji krachu

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander (Autor: TASR/AP)
TASR|28. apr 2026 o 08:02
Thunder vyradili Phoenix v najkratšom možnom čase.

Basketbalisti Oklahomy City Thunder si ako prví zaistili postup do 2. kola play-off NBA.

Obhajcovia titulu v noci na utorok zdolali Phoenix na palubovke súpera 131:122 a v sérii uspeli 4:0 na zápasy.

Najvyššie nasadený tím pred vyraďovacou časťou ako tradične viedol Shai Gilgeous-Alexander, keď zaznamenal 31 bodov.

Denver odvrátil koniec sezóny, keď v piatom stretnutí série zvíťazil doma nad Minnesotou 125:113 a znížil na 2:3 na zápasy.

Na pokraji vypadnutia je nasadená jednotka Východnej konferencie Detroit, po nezdare v Orlande 88:94 prehráva 1:3 na stretnutia.

NBA - play-off, 1. kolo:

Orlando – Detroit 94:88

/stav série: 3:1/

Phoenix – Oklahoma City 122:131

/konečný stav série: 0:4/

Denver - Minnesota 125:113

/stav série: 2:3/

Pavúk play-off NBA

    Shai Gilgeous-Alexander
    Shai Gilgeous-Alexander
    VIDEO: Oklahoma spečatila bleskový postup, favorit východu je na pokraji krachu
    dnes 08:02
