VIDEO: Oklahoma s dvanástou výhrou v rade, Indiana zastavila čiernu sériu

Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder vyhrali v noci na utorok na palubovke Philadelphie 76ers 123:103 a víťaznú sériu v NBA natiahli už na 12 zápasov.
Shai Gilgeous-Alexander prispel k triumfu 22 bodmi, Jalen Williams ich zaznamenal 18 pri návrate do zostavy.
Philadelphii, ktorá nastúpila bez trojice Tyrese Maxey, Joel Embiid a Paul George, nestačilo ani 35 bodov VJ Edgecombea.
Úradujúci šampión naďalej zostáva z pohľadu percentuálnej úspešnosti najlepším tímom súťaže, k tomu sa po 16-zápasovej absencii úspešne vrátil do zostavy Williams.
Dvadsaťštyriročný krídelník za 20 minút na palubovke preukázal, prečo sa dostal v predchádzajúcom ročníku do jedného z najlepších tímov súťaže.
„Nič z tohto neberiem, že je automatické. Som vďačný za to, že som späť na palubovke. Snažím sa myslieť pozitívne, aj napriek tomu, že som si musel v tejto sezóne preskákať prekážky. Postupne sa to celé vracia do normálu, čo je super. Dostávam sa do rytmu so spoluhráčmi,“ uviedol Williams v pozápasovom rozhovore.
VIDEO: Top 10 najlepších akcií noci
Pascal Siakam nastrieľal 37 bodov a v záverečných sekundách zablokoval pokus Paola Banchera, čím pomohol Indiane ukončiť rekordnú 16-zápasovú sériu prehier víťazstvom 128:126 nad Orlandom. Domáci si pripísali piatu prehru za sebou, v drese Magic mal Banchero 39 bodov.
Hráči Los Angeles Lakers našli po deväťzápasovej víťaznej sérii premožiteľa, po výsledku 110:113 neuspeli na palubovke lídra Východnej konferencie Detroitu Pistons.
Na kariérne maximum dosiahol v domácom drese Daniss Jenkins, autor 30 bodov. Šesť z nich dosiahol v záverečných 34 sekundách zápasu, svojmu tímu tak dopomohol k siedmemu úspechu z ostatných ôsmich duelov.
„Vždy sa snažím zostať skromný a vďačný, ale viete, čo dokážem a ako môžem ovplyvniť zápas. Každého to prekvapuje, ale ja viem, čo do tohto celého vkladám. Vždy idem do toho s tým, že chcem pomôcť tímu,“ vyjadril sa Jenkins na margo svojho výkonu.
NBA - výsledky:
Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 113:110 (23:27, 42:25, 24:35, 24:23)
najviac bodov: Jenkins 30, Duren 20 (11 doskokov), Harris 14 - Dončič 32, Reaves 24, Ayton 13 (10 doskokov)
Miami Heat - San Antonio Spurs 111:136 (31:38, 27:38, 23:32, 30:28)
najviac bodov: Powell 21, Adebayo a Herro po 18 - Wembanyama 26 (15 doskokov), Harper a Johnson po 21
Orlando Magic - Indiana Pacers 126:128 (24:34, 40:25, 31:44, 31:25)
najviac bodov: Banchero 39, da Silva 21, Bane a Carter po 17 - Siakam 37, Walker 20, Nesmith 19
Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder 103:123 (25:35, 18:30, 36:32, 24:26)
najviac bodov: Edgecombe 35, Watford 15, Beauchamp 13 - S. Alexander-Walker 22, Jay. a Jal. Williams po 18
Atlanta Hawks - Memphis Grizzlies 146:107 (32:22, 39:24, 45:29, 30:32)
najviac bodov: N. Alexander-Walker 26, Kuminga a Okongwu po 16 - Jackson 26, Burton 20, Jerome 17
Chicago Bulls - Houston Rockets 132:124 (41:21, 24:27, 30:39, 37:37)
najviac bodov: Sexton 25, Buzelis 23, Miller 17 - Durant 40, Sengün 33 (13 doskokov a 10 asistencií), Thompson 23
Utah Jazz - Toronto Raptors 127:143 (25:31, 33:37, 30:49, 39:26)
najviac bodov: Bailey 37, Sensabaugh 24, Konchar 19 - Barrett 27, Mamukelašvili 23, Walter 21
Dallas Mavericks - Golden State Warriors 131:137 pp (31:34, 42:29, 25:35, 28:28 - 5:11)
najviac bodov: Flagg 32, Gafford 20, Marshall 16 - Moody 23, Porziňgis 22, Podziemski 20 (10 doskokov)
Portland Trail Blazers - Brooklyn Nets 134:99 (35:30, 34:21, 28:22, 37:26)
najviac bodov: Camara 35, Avdija 18, Murray 16 - Etienne 18, Z. Williams 16, Minott 15
Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks 129:96 (28:24, 43:23, 37:20, 21:29)
najviac bodov: Leonard 28, Lopez a Sanders po 19 - Trent 20, Green 15, Rollins 13
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: