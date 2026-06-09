VIDEO: Francúzska hviezda vrátila San Antonio do boja o titul. Duel navštívil aj Trump

NBA - tretí zápas finále play-off
New York Knicks - San Antonio Spurs 111:115 (64:57)
New York: Brunson 32, Anunoby 28, Hart 16, Towns 11, Bridges 2 (Clarkson 10, Robinson 5, Alvarado 4, Shamet 3, McBride a Sochan po 0)
San Antonio: Wembanyama 32, Castle 23, Fox a Champagnie po 12, Vassell 11 (Harper 13, Johnson 7, Bryant 3, Kornet 2)
Trojky: 13:12, fauly: 23:21, TH: 22/18 - 32/25, štvrtiny: 22:33, 42:24, 27:35, 20:23
/stav série: 2:1/
Basketbalisti San Antonia Spurs zvíťazili v noci na utorok v treťom stretnutí finále NBA na palubovke New Yorku Knicks 115:111.
Znížili stav série na 1:2 na zápasy. Triumf režíroval francúzsky pivot Victor Wembanyama s 32 bodmi.
V súboji o majstrovský primát sa tak do tretice tešil z triumfu hosťujúci tím. Texasania si v prvej štvrtine vypracovali náskok až o 12 bodov (33:21), domáci ho však ešte do polčasu zlikvidovali a do šatní odchádzali za stavu 64:57.
V závere tretej dvanásťminútovky sa Spurs dostali opäť do vedenia a vo štvrtom dejstve ho už nepustili z rúk.
VIDEO: Zostrih tretieho zápasu finálovej série New York - San Antonio
Wembanyama pridal k 32 bodom aj 8 doskokov, 6 asistencií a 3 bloky. Sekundoval mu Stephon Castle s 23 bodmi. New Yorku nestačilo 32 bodov Jalena Brunsona, 28 si zapísal OG Anunoby.
Duel sprevádzali vysoké bezpečnostné opatrenia, keďže ho navštívil aj americký prezident Donald Trump. Štvrtý zápas je na programe v noci na štvrtok opäť v Madison Square Garden.
Newyorčania tak po trinástich dueloch ukončili svoju víťaznú šnúru, ktorá bola druhá najdlhšia v histórii NBA vo vyraďovacej časti.
Trpkosť prehry pocítili prvýkrát od 23. apríla, keď neuspeli ešte v 1. kole play off v Atlante.
VIDEO: Výkon Wembanyamu v treťom finále
„Povedal som chlapcom, že finále sa nehrá na štyri víťazné stretnutia pre nič za nič. Súper má skvelý tím, je dobre trénovaný a má k dispozícii ikonického hráča.
Ak chceme uspieť, nebude to jednoduché,“ prízvukoval kouč Knicks Mike Brown podľa AP.
Spurs sa vyhli stavu 0:3 na zápasy, z ktorého sa ešte žiaden tím v histórii ligy nedostal. „Robili sme menej chýb, duel sme lepšie kontrolovali. Bolo to o drobnostiach.
Pristúpili sme k stretnutiu o niečo vážnejšie, od úvodu sme lepšie komunikovali v obrane a robili menej strát. Práca však ani zďaleka nie je hotová. Sme len na polceste, to najťažšie nás ešte čaká,“ pripomenul Wembanyama.