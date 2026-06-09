Diváci v New Yorku bučali na Trumpa. Je to skutočný fanúšik Knicks, povedal komisár NBA

Amerického prezidenta Donalda Trumpa vypískali diváci počas tretieho zápasu finále basketbalovej NBA v jeho rodnom meste New York.
Keď sa na obrazovkách v Madison Square Garden krátko objavila prezidentova tvár pri salutovaní počas štátnej hymny pred začiatkom zápasu medzi New Yorkom Knicks a San Antoniom Spurs (111:115), ozývalo sa pískanie, bučanie a posmešky.
Sedemdesiatdeväťročného Trumpa, fanúšika Knicks, pozval na finále v New Yorku majiteľ klubu James Dolan.
Podľa NBA je Trump prvý úradujúci prezident USA, ktorý sa zúčastnil na finálovom zápase NBA.
VIDEO: Zostrih tretieho zápasu finálovej série New York - San Antonio
„Je to skutočný fanúšik Knicks,“ povedal o Trumpovi komisár NBA Adam Silver pred zápasom v Madison Square Garden.
Predtým, ako sa stal politicky aktívnym, Trump často navštevoval zápasy Knicks a sedával pri kurte.
New York vyhral prvé dva duely série, ktoré sa konali v San Antoniu. Štvrtý sa uskutoční v noci na štvrtok v Madison Square Garden, rovnako ako prípadný šiesty zápas.
Knicks sú vo finále prvýkrát od roku 1999. Klub sa snaží získať svoj prvý titul NBA od roku 1973, pripomenula agentúra DPA.