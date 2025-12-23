Trojka s klaksónom znásobila drámu. Levice a Prievidza predviedli skvelý basketbal

Basketbalisti Patrioti Levice zvíťazili v utorkovej predohrávke 18. kola Tipos SBL nad BC Prievidza 88:85 po predĺžení.
V najvyššej slovenskej súťaži zaznamenali tretí triumf za sebou a naďalej sú suverénne na čele tabuľky. Prievidza zostala na štvrtej priečke.
Levice viedli v predvianočnom šlágri takmer po celý čas, no hosťujúci hráči zápas v záverečnej štvrtine zdramatizovali.
Za zvuku klaksónu sa trojkou blysol James Bishop a duel poslal do predĺženia. Prievidžania v ňom dosiahli šesťbodový náskok, no triumf napokon na svoju stranu preklopili obhajcovia majstrovskej trofeje.
Hráči BKM Mimel Lučenec ukončili trojzápasovú sériu prehier, v dohrávke 7. kola triumfovali na domácej palubovke nad košickými Wolves 84:77.
V tabuľke im patrí siedma pozícia, Košice sú s jediným víťazstvom a 13 prehrami posledné.
Tipos SBL - výsledky:
dohrávka 7. kola:
BKM Mimel Lučenec - Košice Wolves 84:77 (47:30)
Najviac bodov: Siládi 20, Beaubrun 17 (17 doskokov), Boone 14 - Halada 27, Wolfe 16, Gaffney 14
Diváci: 450
predohrávka 18. kola:
Patrioti Levice - BC Prievidza 88:85 pp (40:35, 75:75)
Najviac bodov: Carius 23, McGill 22 (13 asistencií), Wesson 18 - Tolbert 21, Bishop 17, Alihodžič 12 (11 doskokov)
Diváci: 1520