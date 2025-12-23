Trojka s klaksónom znásobila drámu. Levice a Prievidza predviedli skvelý basketbal

Momentka zo zápasu Patrioti Levice - BC Prievidza
Momentka zo zápasu Patrioti Levice - BC Prievidza (Autor: Facebook/Patrioti Levice)
TASR|23. dec 2025 o 21:38
ShareTweet0

Patrioti zostávajú suverénom ligy.

Basketbalisti Patrioti Levice zvíťazili v utorkovej predohrávke 18. kola Tipos SBL nad BC Prievidza 88:85 po predĺžení.

V najvyššej slovenskej súťaži zaznamenali tretí triumf za sebou a naďalej sú suverénne na čele tabuľky. Prievidza zostala na štvrtej priečke.

Levice viedli v predvianočnom šlágri takmer po celý čas, no hosťujúci hráči zápas v záverečnej štvrtine zdramatizovali.

Za zvuku klaksónu sa trojkou blysol James Bishop a duel poslal do predĺženia. Prievidžania v ňom dosiahli šesťbodový náskok, no triumf napokon na svoju stranu preklopili obhajcovia majstrovskej trofeje.

Hráči BKM Mimel Lučenec ukončili trojzápasovú sériu prehier, v dohrávke 7. kola triumfovali na domácej palubovke nad košickými Wolves 84:77.

V tabuľke im patrí siedma pozícia, Košice sú s jediným víťazstvom a 13 prehrami posledné.

Tipos SBL - výsledky:

dohrávka 7. kola:

BKM Mimel Lučenec - Košice Wolves 84:77 (47:30)

Najviac bodov: Siládi 20, Beaubrun 17 (17 doskokov), Boone 14 - Halada 27, Wolfe 16, Gaffney 14

Diváci: 450

predohrávka 18. kola:

Patrioti Levice - BC Prievidza 88:85 pp (40:35, 75:75)

Najviac bodov: Carius 23, McGill 22 (13 asistencií), Wesson 18 - Tolbert 21, Bishop 17, Alihodžič 12 (11 doskokov)

Diváci: 1520

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Momentka zo zápasu Patrioti Levice - BC Prievidza
    Momentka zo zápasu Patrioti Levice - BC Prievidza
    Trojka s klaksónom znásobila drámu. Levice a Prievidza predviedli skvelý basketbal
    dnes 21:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Trojka s klaksónom znásobila drámu. Levice a Prievidza predviedli skvelý basketbal