Ďalší triple double v rade pre Jokiča nepomohol Denveru. Neuspel v atraktívnom súboji

Basketbalista Vít Krejčí prispel v NBA piatimi bodmi k víťazstvu Portlandu nad Philadelphiou 135:118. So svojím novým tímom po úvodnej prehre vyhral tretíkrát za sebou.
Český reprezentant bol v pondelňajšom stretnutí na ihrisku 22 minút, počas ktorých zaznamenal tiež tri asistencie a dva doskoky. Lídrom Portlandu bol autor 30 bodov Toumani Camara, ktorý si ôsmimi trojkami vytvoril osobný rekord.
Krejčí, ktorý bol najviac vyťaženým náhradníkom v domácom tíme, trafil dve z deviatich striel, z toho jednu zo siedmich trojok. Po presune z Atlanty zatiaľ strelecky nežiari. Premenil šesť z 22 trojok, čo je úspešnosť pod 33 percent. V Atlante mal úspešnosť vyše 42 percent.
Do zostavy Portlandu sa po 10 dňoch vrátil Deni Avdija, ktorý sa na výhre podieľal 26 bodmi, 10 doskokmi a ôsmimi asistenciami. Na strane Sixers sa výraznejšie presadil iba Tyrese Maxey s 30 bodmi.
Blazers sa posunuli v tabuľke Západnej konferencie s bilanciou 26-28 na deviate miesto pred Los Angeles Clippers.
Atraktívny súboj v Denveri vyhral Cleveland 119:117. Veľký podiel na tom mal Donovan Mitchell, ktorý nastrieľal 32 bodov a pridal 10 asistencií.
VIDEO: Bodový výkon Mitchella
Hostia v poslednej časti dohnali manko 11 bodov a koncovku rozhodol práve Mitchell 0,9 sekundy pred sirénou trestnými hodmi po faule Jamala Murrayho. Jarrett Allen pomohol k výhre 22 bodmi a 13 doskokmi, James Harden mal 22 bodov a 10 doskokov.
Nuggets nestačilo na body ani tretí triple double Srba Nikolu Jokiča v rade, ktorý nazbieral 22 bodov, pridal 14 doskokov a 10 asistencií.
Po 20 bodoch pridali jeho spoluhráči Christian Braun a Julian Strawther.
Deväťzápasovú víťaznú sériu Charlotte ukončil Detroit, ktorý na ihrisku Hornets zvíťazil 110:104. Stretnutie ovplyvnilo vylúčenie štyroch hráčov počas tretej štvrtiny.
V záverečnej časti musel opustiť zápas tiež kouč Hornets Charles Lee, ktorého museli držať jeho asistenti, aby mu zabránili v konfrontácii s rozhodcami.
Pred ním boli vylúčení domáci Miles Bridges a Moussa Diabaté a hosťujúci Isaiah Stewart a Jalen Duren. "Bolo to až veľmi vyhrotené. Radi by sme zostali len pri baskete, ale aj to sa občas stáva, "uviedol Duren.
Lídrom víťazov, ktorí sú na čele Východnej konferencie, bol s 33 bodmi a deviatimi doskokmi Cade Cunningham. Domáci tím viedol s 24 bodmi Brandon Miller.
VIDEO: Bodový výkon Cunninghama
Taktiež počas stretnutia Minnesoty s Atlantou, ktoré domáci ovládli 138:116, sa strhla potýčka, po ktorej boli vykázaní Naz Reid a Mouhamed Gueye.
Wolves doviedol k výhre Anthony Edwards, ktorý sa presadil 30 bodmi. Hawks nestačilo 38 bodov C.J. McColluma.
Golden State bez Stephena Curryho a Jimmyho Butlera po veľkom obrate zvíťazil nad Memphisom 114:113.
Poslednú štvrtinu domáci ovládli 29:15. O výhre rozhodol 19 sekúnd pred koncom Guy Santos. Strela Jahmaie Mashacka na druhej strane už do koša nespadla.
Los Angeles Lakers bez Luku Dončiča podľahli 110:119 rovnako oslabenej Oklahome City, ktorej chýbal Shai Gilgeous-Alexander.
LeBron James nazbieral v súboji s lídrom súťaže 22 bodov a 10 asistencií. Po trinásty raz v rade prehralo Sacramento, najhorší tím ligy podľahol New Orleans 94:120.
NBA - výsledky:
Charlotte - Detroit 104:110
Brooklyn - Chicago 123:115
Miami - Utah 111:115
Orlando - Milwaukee 118:99
Minnesota - Atlanta 138:116
New Orleans - Sacramento 120:94
Denver - Cleveland 117:119
Golden State - Memphis 114:113
LA Lakers - Oklahoma City 110:119
Portland - Philadelphia 135:118
