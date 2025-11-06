VIDEO: Obhajca titulu prišiel o neporaziteľnosť. Oklahoma utrpela prvú prehru

NEW YORK. Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder si ako poslední v novom ročníku NBA pripísali prehru.
Vo svojom deviatom stretnutí neuspeli v Portlande 119:121.
Naďalej však vedú Západnú konferenciu o 1,5 duelu pred San Antoniom, keďže Spurs taktiež nezvládli vyrovnaný súboj a prehrali na palubovke Los Angeles Lakers 116:118.
Najdlhšiu víťaznú sériu ťahá Houston, ktorý po triumfe v Memphise 124:109 uspel piatykrát za sebou.
NBA - výsledky:
Cleveland - Philadelphia 132:121
Detroit - Utah 114:103
Indiana - Brooklyn 103:112
Boston - Washington 136:107
Memphis - Houston 109:124
Dallas - New Orleans 99:101
Los Angeles Lakers - San Antonio 118:116
Portland - Oklahoma City 121:119
Sacramento - Golden State 121:116
Denver - Miami 122:112
New York - Minnesota 137:114
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: