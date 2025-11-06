VIDEO: Obhajca titulu prišiel o neporaziteľnosť. Oklahoma utrpela prvú prehru

Momentka zo zápasu Portland - Oklahoma
Momentka zo zápasu Portland - Oklahoma (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
TASR|6. nov 2025 o 08:11
ShareTweet0

Nad jej sily bol Portland.

NEW YORK. Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder si ako poslední v novom ročníku NBA pripísali prehru.

Vo svojom deviatom stretnutí neuspeli v Portlande 119:121.

Naďalej však vedú Západnú konferenciu o 1,5 duelu pred San Antoniom, keďže Spurs taktiež nezvládli vyrovnaný súboj a prehrali na palubovke Los Angeles Lakers 116:118.

Najdlhšiu víťaznú sériu ťahá Houston, ktorý po triumfe v Memphise 124:109 uspel piatykrát za sebou.

NBA - výsledky:

Cleveland - Philadelphia 132:121

Detroit - Utah 114:103

Indiana - Brooklyn 103:112

Boston - Washington 136:107

Memphis - Houston 109:124

Dallas - New Orleans 99:101

Los Angeles Lakers - San Antonio 118:116

Portland - Oklahoma City 121:119

Sacramento - Golden State 121:116

Denver - Miami 122:112

New York - Minnesota 137:114

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Hráčky tímu slovenskej basketbalovej reprezentácie
    Hráčky tímu slovenskej basketbalovej reprezentácie
    Omladený tím s novými tvárami. Slovenkám pomôže aj naturalizovaná Američanka
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: Obhajca titulu prišiel o neporaziteľnosť. Oklahoma utrpela prvú prehru