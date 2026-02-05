VIDEO: Spurs našli recept na Oklahomu, domácich potiahol Wembanyama

Basketbalisti San Antonia Spurs vyhrali v noci na štvrtok v zápase zámorskej NBA nad Oklahomou City Thunder 116:106.
V súboji najlepších dvoch tímov Západnej konferencie tak stiahli manko na momentálne najlepší tím ligy.
Lídrom domácich bol Keldon Johnson s 25 bodmi, jeho spoluhráč Victor Wembanyama ich nazbieral 22 a pridal 14 doskokov.
Hostí trápili viaceré absencie v dôsledku zranení a v pozícii úradujúceho majstra prehrali so Spurs už štvrtýkrát v sezóne.
Lídrami hostí boli Kenrich Williams (25 bodov) a Jaylin Williams s double double za 24 bodov a 12 doskokov.
Siedme víťazstvo Clevelandu z uplynulých ôsmich zápasov režíroval proti Los Angeles Clippers (124:91) 29 bodmi Donovan Mitchell.
Sacrameto podľahlo Memphisu 125:129 a pripísalo si už desiatu prehru za sebou, pričom v drese Grizzlies sa 28 bodmi blysol Ty Jerome.
Boston aj vďaka dvojici Derrick White - Payton Pritchard, ktorá dala spolu 55 bodov, natiahol víťaznú šnúru na 4 zápasy na palubovke Houstonu (114:93).
Milwaukee na domácej palubovke zdolalo New Orleans 141:137 po predĺžení, keď hosťom nestačilo na výhru ani 44 bodov Treya Murphyho. Minnesota zvíťazila v Toronte 128:126, keď jej 30 bodmi pomohol Anthony Edwards.
Jalen Brunson sa pri ôsmom víťazstve New Yorku za sebou blysol 42 bodmi. Knicks zdolali Denver 134:127 po predĺžení a Srb Nikola Jokič v drese Nuggets zaznamenal triple double za 30 bodov, 14 doskokov a 10 asistencií.
NBA - výsledky:
Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers 91:124 (18:36, 24:26, 26:32, 23:30)
najviac bodov: Leonard 25, Collins 19, Brown a Niederhauser po 10 - Mitchell 29, Tyson 17, Merill a Schröder po 11
Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 125:129 (31:28, 26:30, 34:31, 34:40)
najviac bodov: Sabonis 24 (15 doskokov), DeRozan 20, Clifford 14 - Jerome 28, Spencer 20, Wells 18
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 116:106 (39:26, 34:32, 22:27, 21:21)
najviac bodov: Johnson 25, Wembanyama 22 (14 doskokov), Fox 15 - K. Williams 25, J. Williams 24 (12 doskokov), Wiggins 20
Houston Rockets - Boston Celtics 93:114 (17:18, 25:31, 21:36, 30:29)
najviac bodov: Durant 15, Sengun a Smith po 13 - White 28, Pitchard 27, Garza 19
Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans 141:137 po predĺžení (30:34, 33:36, 36:34, 29:24 - 13:9)
najviac bodov: Rollins 27, Green 20, Porter 18 - Murphy 44, Bey 22, Williamson 20
Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves 126:128 (35:32, 37:27, 32:35, 22:34)
najviac bodov: Ingram 25, Quickley 23, Barnes 22 - Edwards 30, Hyland 20, McDaniels 19
New York Knicks - Denver Nuggets 134:127 po predĺžení (28:30, 27:23, 33:29, 20:26 - 26:19)
najviac bodov: Brunson 42, Towns 24 (12 doskokov), Anunoby 20 - Murray 39, Jokič 30 (14 doskokov, 10 asistencií), Hardaway 19
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: