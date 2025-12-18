VIDEO: Triple-double získal už šiestykrát v sezóne. Austrálčan pomohol k triumfu Bulls

Basketbalisti Chicaga zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad Clevelandom 127:111.
Svojím šiestym triple-double v sezóne sa pod triumf Bulls podpísal Josh Giddey s 23 bodmi, 11 doskokmi a 11 asistenciami.
Coby White zaznamenal v drese domácich 25 bodov, Nikola Vučevič pridal ďalších 20. Cavaliers, ktorí utrpeli siedmu prehru v uplynulých desiatich stretnutiach, viedol Donovan Mitchell s 32 bodmi.
Memphis triumfoval na palubovke Minnesoty 116:110. Obom tímom chýbali najväčšie hviezdy, v drese Grizzlies absentoval Ja Morant, domáci sa museli už v treťom dueli za sebou zaobísť bez Anthonyho Edwardsa.
Ťahúňmi hostí boli Jaren Jackson s 28 bodmi a 12 doskokmi či Jock Landale s bilanciou 20 bodov a 10 doskokov. Za Timberwolves si 21 bodov pripísal Julius Randle.
NBA - 18. december
Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 127:111 (33:34, 29:24, 33:30, 32:23)
Najviac bodov: White 25, Giddey 23 (11 doskokov, 11 asistencií), Vučevič 20 - Mitchell 32, Tyson 21, Garland 15
Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 110:116 (27:29, 35:32, 21:27, 27:28)
Najviac bodov: Randle 21, DiVincenzo 19 (11 doskokov), Gobert 16 (16 doskokov) - Jackson 28 (12 doskokov), Landale 20 (10 doskokov), Wells 17
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia