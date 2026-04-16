VIDEO: Philadelphia zdolala Orlando a zahrá si play-off, Curry potiahol Warriors

Basketbalisti Philadelphie postúpili do play-off zámorskej NBA. V nočnom zápase play in o nasadenie číslo sedem zvíťazili nad Orlandom 109:97 a v ďalšej fáze narazia na hráčov Bostonu.
Päť hráčov Sixers dosiahlo dvojciferný bodový zisk, s 31 bodmi ich viedol Tyrese Maxey. Philadelphii naďalej chýbal hviezdny Joel Embiid.
Orlando si v dueli o nasadenie č. 8 doma zmeria sily so Charlotte. Víťaz tohto zápasu sa v play-off stretne s lídrom Východnej konferencie po základnej časti Detroitom.
V Západnej konferencii Stephen Curry doviedol 35 bodmi Golden State do zápasu o nasadenie č. 10, Warriors triumfovali na palubovke Los Angeles Clippers 126:121.
Golden State sa v súboji o play-off stretne s Phoenixom, pričom postupujúceho čaká duel proti obhajcom titulu Oklahome City.
NBA - výsledky play in:
Philadelphia - Orlando 109:97
/Philadelphia postúpila do play off ako 7. nasadená/
LA Clippers - Golden State 121:126
/Golden State postúpil do zápasu o nasadenie č. 10/