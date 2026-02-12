VIDEO: Oklahoma potvrdila post lídra, na palubovke Phoenixu ju potiahol Williams

Záber zo zápasu Phoenix - Oklahoma City
Záber zo zápasu Phoenix - Oklahoma City (Autor: TASR/AP)
TASR|12. feb 2026 o 07:35
Williams prispel 28 bodmi, Isaiah Joe ich pridal 21.

Basketbalisti Oklahoma City potvrdili post lídra zámorskej NBA, obhajca titulu vyhral v noci na štvrtok na palubovke Phoenixu 136:109.

Jalen Williams k tomu prispel 28 bodmi, jeho spoluhráč Isaiah Joe pridal 21.

Na čele Východnej konferencie je Detroit s bilanciou 40-13. Pistons zdolali Toronto 113:95 aj napriek tomu, že v ich zostave chýbali Jalen Duren a Isaiah Stewart.

Obaja absentovali po treste od vedenia súťaže za bitku v stretnutí Detroitu s Charlotte Hornets.

Cleveland natiahol svoju víťaznú šnúru na päť zápasov, doma si poradil s Washingtonom 138:113.

Donovan Mitchell zaznamenal v drese víťazného tímu 30 bodov. Julius Randle potiahol 41 bodmi Minnesotu k triumfu nad Portlandom 133:109.

Srb Nikola Jokič zaznamenal v poradí 184. triple-double vo svojej kariére a Denveru pomohol k víťazstvu 122:116 nad Memphisom. Jamal Murray sa k nemu pridal 22 bodmi.

NBA - výsledky:

Cleveland - Washington 138:113

Charlotte - Atlanta 110:107

Orlando - Milwaukee 108:116

Boston - Chicago 124:105

Brooklyn - Indiana 110:115

Philadelphia - New York 89:138

Toronto - Detroit 95:113

Houston - LA Clippers 102:105

Minnesota - Portland 133:109

New Orleans - Miami 111:123

Denver - Memphis 122:116

Phoenix - Oklahoma City 109:136

Utah - Sacramento 121:93

Golden State - San Antonio 113:126

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


Basketbal

