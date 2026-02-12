VIDEO: Oklahoma potvrdila post lídra, na palubovke Phoenixu ju potiahol Williams

Basketbalisti Oklahoma City potvrdili post lídra zámorskej NBA, obhajca titulu vyhral v noci na štvrtok na palubovke Phoenixu 136:109.
Jalen Williams k tomu prispel 28 bodmi, jeho spoluhráč Isaiah Joe pridal 21.
Na čele Východnej konferencie je Detroit s bilanciou 40-13. Pistons zdolali Toronto 113:95 aj napriek tomu, že v ich zostave chýbali Jalen Duren a Isaiah Stewart.
Obaja absentovali po treste od vedenia súťaže za bitku v stretnutí Detroitu s Charlotte Hornets.
Cleveland natiahol svoju víťaznú šnúru na päť zápasov, doma si poradil s Washingtonom 138:113.
Donovan Mitchell zaznamenal v drese víťazného tímu 30 bodov. Julius Randle potiahol 41 bodmi Minnesotu k triumfu nad Portlandom 133:109.
Srb Nikola Jokič zaznamenal v poradí 184. triple-double vo svojej kariére a Denveru pomohol k víťazstvu 122:116 nad Memphisom. Jamal Murray sa k nemu pridal 22 bodmi.
NBA - výsledky:
Cleveland - Washington 138:113
Charlotte - Atlanta 110:107
Orlando - Milwaukee 108:116
Boston - Chicago 124:105
Brooklyn - Indiana 110:115
Philadelphia - New York 89:138
Toronto - Detroit 95:113
Houston - LA Clippers 102:105
Minnesota - Portland 133:109
New Orleans - Miami 111:123
Denver - Memphis 122:116
Phoenix - Oklahoma City 109:136
Utah - Sacramento 121:93
Golden State - San Antonio 113:126
