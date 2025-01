VIDEO: Fantastický záver Atlanty. Hviezda tímu rozhodla buzzer beatrom z polovice palubovky

NEW YORK. Basketalisti Bostonu Celtics zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NBA na palubovke Denveru Nuggets 118:106.

Mavericks doviedol k triumfu Quentin Grimes s 23 bodmi a deviatimi doskokmi. Mužstvu stále chýbali opory Luka Dončič a Kyrie Irving.

"Vedeli sme, že sa musíme dostať späť do hry. Po piatich prehrách za sebou sme šli do toho so správnym prístupom," citovala Grimesa agentúra AFP.