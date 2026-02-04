VIDEO: Oklahoma naďalej valcuje. Ako prvý tím v sezóne dosiahla métu 40 víťazstiev

Basketbalisti Detroitu potvrdili v zámorskej NBA post lídra Východnej konferencie. V noci na stredu vyhrali v šlágri nad Denverom 124:121.
Cade Cunningham zaznamenal v drese domácich 29 bodov. Za hostí mal Jamal Murray 32 bodov, Nikola Jokič pridal 24 bodov, 15 doskokov a štyri asistencie.
Za Detroitom figuruje na druhej pozícii na východe Boston, ktorý uspel na palubovke Dallasu 110:100.
Jaylen Brown si pripísal 33 bodov, Payton Pritchard dosiahol 26. Nováčik v drese Dallasu Cooper Flagg sa blysol 36 bodmi a bol to jeho tretí zápas v rade, kde ich dosiahol aspoň 30.
„Jednoducho som sebavedomý a idem do toho. Som hrdý na to, že si to dokážem udržať a byť pripravený,“ konštatoval 19-ročný krídelník na pozápasovej tlačovej konferencii.
Phoenix vyhral v Portlande 130:125, Collin Gillespie k tomu prispel 30 bodmi a desiatimi asistenciami.
Na čele Západnej konferencie sú s výrazným náskokom hráči Oklahoma City Thunder, obhajca titulu dosiahol ako prvý tím v sezóne métu 40 víťazstiev po hladkom triumfe nad Orlandom 128:92. Už po prvej štvrtine viedol jednoznačne 39:14.
„V druhom stretnutí za sebou sme boli naozaj dobrí na oboch stranách palubovky. Chalani odviedli skvelú prácu. Po prvej štvrtine sme mali veľký náskok a myslím si, že väčšinu zápasu sme odviedli dobrú prácu v tom, že sme ostali na rovnakej úrovni,“ zhodnotil duel tréner tímu Mark Daigneault.
Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 20 bodov, túto hranicu pokoril v 121. dueli za sebou a už iba šesť mu chýba na pokorenie rekordu legendárneho Wilta Chamberlaina (126 v rokoch 1961 až 1963).
NBA - výsledky:
Detroit Pistons - Denver Nuggets 124:121 (32:27, 37:23, 24:30, 31:41)
Najviac bodov: Cunningham 29 (10 asistencií), Robinson 20, Duren 19 - J. Murray 32, Jokič 24 (15 doskokov), Watson 17
Indiana Pacers - Utah Jazz 122:131 (32:25, 24:31, 33:40, 33:35)
Najviac bodov: Q. Jackson a Walker po 24, Furphy 14 - Markkanen 27, Sensabaugh 20, Bailey 19
Washington Wizards - New York Knicks 101:132 (22:38, 23:34, 26:30, 30:30)
Najviac bodov: Riley 17, Carrington a A. Johnson po 14 - Mik. Bridges 23, Brunson 21, Anunoby a Towns (14 doskokov) po 19
Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers 109:125 (23:45, 17:24, 34:31, 35:25)
Najviac bodov: Porter 21 (10 doskokov), D. Sharpe 19 (14 doskokov), Z. Williams 17 - James 25, Dončič 24, LaRavia 18
Miami Heat - Atlanta Hawks 115:127 (23:33, 27:34, 31:31, 34:29)
Najviac bodov: Jaquez 21, Fontecchio a Larsson po 18 - J. Johnson 29 (11 doskokov, 11 asistencií), McCollum 26, Alexander-Walker 19
Dallas Mavericks - Boston Celtics 100:110 (29:32, 15:20, 23:34, 33:24)
Najviac bodov: Flagg 36, Martin 13, Gafford 10 (12 doskokov) - J. Brown 33 (11 doskokov), Pritchard 26, Garza 16
Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 131:115 (39:24, 38:28, 28:37, 26:26)
Najviac bodov: Kuzma 31 (10 doskokov), Rollins 21 (10 asistencií), Green 17 - Buzelis 22, White 21 (10 doskokov), Dosunmu a P. Williams po 17
Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 128:92 (39:14, 29:27, 26:27, 34:24)
Najviac bodov: Joe 22, Gilgeous-Alexander 20, Dort 18 - Suggs 20, Banchero 17, Penda 11
Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 94:113 (32:31, 23:27, 16:26, 23:29)
Najviac bodov: Santos a Spencer po 13, Moody 12 - Edgecombe 25, Watford 16, Oubre 15
Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 125:130 (41:30, 31:37, 22:34, 31:29)
Najviac bodov: Grant, 23, S. Sharpe 19, Holiday 15 - Gillespie 30 (10 asistencií), Allen a M. Williams (11 doskokov) po 24
