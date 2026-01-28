Oklahoma po dvoch prehrách zabrala naplno. Veľká dráma sa odohrala v Denveri

Basketbalisti Oklahoma City po dvoch prehrách za sebou zabrali a v NBA doma zvíťazili nad New Orleans 104:95. Zostávajú tak najlepším tímom súťaže pred Detroitom, ktorý v koncovke vyhral na ihrisku Denveru 109:107.
Oklahoma City po predchádzajúcich dvoch prehrách potrebovala získať späť sebavedomie a proti Pelicans im to trvalo polčas.
V tretej štvrtine dal Chet Holmgren 14 zo svojich 20 bodov a pomohol Thunder získať dvojciferný náskok, ktorý narástol až na 17 bodov. Domáci si pomohli útočnými doskokmi, keď 10 z 31 bodov v tretej štvrtine dali z druhých šancí. A náskok si potom už v pokoji strážili.
Najlepším strelcom zápasu bol tradične Shai Gilgeous-Alexander s 29 bodmi. Za Pelicans nazbieral Zion Williamson 21 bodov a 11 doskokov.
Veľká dráma sa odohrala v Denveri. Domácim stále chýba zranený líder Nikola Jokič. Aj bez jednej z hlavných hviezd súťaže však držali Nuggets krok s favorizovaným Detroitom, keď niekoľkokrát dotiahli dvojciferný náskok súpera.
Minútu pred koncom znížili na rozdiel jediného bodu. Štyri sekundy pred koncom potom mohol dokonca Jamal Murray vyrovnať, ale premenil len dva z troch trestných hodov, zatiaľ čo skúsený Tobias Harris dvoma trestnými hodmi potvrdil Detroitu víťazstvo. Murray bol potom znovu faulovaný pri trojke, ale opäť pri šestkách zlyhal.
VIDEO: Záver zápasu medzi Denverom a Detroitom
Harris dal celkovo 22 bodov rovnako ako jeho spoluhráč Cade Cunningham, ktorý pridal aj 11 asistencií. Na druhej strane Murray aj napriek zahodeným trestným hodom dal 24 bodov a 10 asistencií.
Ani 36 bodov Michaela Portera Jr. nestačilo Brooklynu na odvrátenie prehry 102:106 s Phoenixom. Suns ťahal s 27 bodmi Mark Williams, Dillon Brooks pridal 26 bodov. Pre Brooklyn to bola šiesta prehra za sebou.
Naopak Washington ukončil sériu deviatich prehier a zvíťazil doma 115:111 nad Portlandom. Veľkú zásluhu na tom má francúzsky pivot Alex Sarr, ktorý k 29 bodom pridal aj 12 doskokov a šesť blokov, čím potvrdil, že je aktuálne najlepším blokujúcim hráčom v súťaži. Wizards výhrou odsunuli na pozíciu najhoršieho tímu sezóny Indianu.
Philadelphia prestrieľala Milwaukee 139:122. Veterán Paul George prispel svojím druhým najlepším výkonom sezóny s 32 bodmi, ďalších 29 bodov pridal pivot Joel Embiid.
Bucks hrali bez zranenej hviezdy Janisa Antetokunmpa. Najlepším strelcom tímu tak bol s 31 bodmi Myles Turner.
Hráči Los Angeles Clippers zvíťazili na palubovke Utahu Jazz 115:103. Najviac 21 bodmi sa na tom podieľal Kawhi Leonard, James Harden pridal ďalších 16 a 10 asistencií.
Clippers zvíťazili v šestnástom z uplynulých devätnástich stretnutí a v tabuľke Západnej konferencie im patrí desiata priečka. V predošlých devätnástich zápasoch pritom zvíťazili len trikrát. Leonard si zapísal minimálne 20 bodov už v 25. dueli za sebou.
Zverenci trénera Tyronna Luea sú od vianočných sviatkov tímom s najlepšou bilanciou v rámci NBA – 13 výhier a 3 prehry. Aktuálne by sa predstavili v predkole play off. „V druhom polčase sme začali brániť, z toho nám vychádzali potom protiútoky a k tomu nám padali strely. Splnili sme náš zápasový plán,“ uviedol v televíznom rozhovore priamo na palubovke Leonard.
NBA - streda, 28. január
Washington Wizards - Portland Trail Blazers 115:111 (26:28, 34:25, 26:34, 29:24)
Najviac bodov: Sarr 29 (12 doskokov), K. George a Middleton po 19 - Sharpe 31, Avdija 17 (12 doskokov), Camara 16
New York Knicks - Sacramento Kings 103:87 (36:26, 16:25, 20:21, 31:15)
Najviac bodov: Brunson 28, Bridges 18, Towns 17 (11 doskokov) - DeRozan 34, Westbrook 14, Sabonis 11 (12 doskokov)
Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 104:95 (17:14, 31:32, 31:23, 25:26)
Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 29, Holmgren 20 (14 doskokov), Joe 17 - Williamson 21 (11 doskokov), Bey 16 (13 doskokov), Murphy 10
Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 139:122 (42:34, 29:28, 35:33, 33:27)
Najviac bodov: P. George 32, Embiid 29, Maxey 22 - Turner 31, Rollins 24, Kuzma a Portis (12 doskokov) po 17
Denver Nuggets - Detroit Pistons 107:109 (18:31, 28:21, 26:30, 35:27)
Najviac bodov: Murray 24 (10 asistencií), Brown a Valančiunas (16 doskokov) po 16 - Cunningham (11 asistencií) a Harris po 22, Duren a Thompson po 14
Phoenix Suns - Brooklyn Nets 106:102 (28:29, 32:22, 22:24, 24:27)
Najviac bodov: M. Williams 27, Brooks 26, Allen 18 - Porter 36, Demin 15, Thomas a Z. Williams po 11
Utah Jazz - Los Angeles Clippers 103:115 (29:18, 25:35, 20:36, 29:26)
Najviac bodov: Bailey 20, Markkanen 19, Sensabaugh 13 - Leonard 21, Harden 16 (10 asistencií), Dunn a Lopez po 14
