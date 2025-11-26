Body Čecha nezabránili prehre s najslabším. Krejčí tentokrát nedostal veľa priestoru

Basketbalisti Atlanty prehrali v NBA jednoznačne 113:132 na palubovke najhoršieho tímu súťaže Washingtonu, ktorý uspel po sérii 14 prehier.
Vít Krejčí zaznamenal 10 bodov a tri asistencie. V zápase započítanom do NBA Cupu zažiaril domáci C.J. McCollum, ktorý premenil 10 trojok z 13 a nastrieľal celkovo 46 bodov.
Atlanta utrpela najvyššiu prehru od úvodného zápasu sezóny. Krejčí odohral viac ako 14 minút, najmenej za posledných desať duelov, v ktorých nastúpil.
Český basketbalista premenil štyri zo siedmich striel, z toho dve trojky zo štyroch pokusov.
McCollum zaostal jednu trojku za maximom
Pri pokračujúcej absencii hviezdneho Traea Younga viedli Hawks Kristaps Porzingis s 22 bodmi a autor 20 bodov Onyeka Okongwu.
Wizards, ktorí boli len dve prehry od vyrovnania klubového rekordu v podobe 16 prehier za sebou, si išli po víťazstvo od prvej minúty. Úvodnú štvrtinu ovládli 45:23 a v polčase viedli 77:55.
McCollum zaostal jednu trojku za osobným aj klubovým maximom. Skúsenému strelcovi sekundovali Alexandre Sarr s 27 bodmi a 11 doskokmi, Corey Kispert s 19 bodmi či Khris Middleton, ktorý nazbieral 10 bodov, 12 asistencií a sedem doskokov.
VIDEO: McCollum potiahol Washington 46 bodmi
Washington doma uspel prvýkrát od 2. apríla a v tejto sezóne vyhral len druhý z 17 zápasov.
V zápase padlo deväť technických chýb
Philadelphia utrpela debakel 103:144 s Orlandom, ktoré v druhej štvrtine nasypalo 51 bodov a v polčase malo na konte už 86 bodov.
Anthony Black si v drese hostí vylepšil osobné maximum na 31 bodov, z toho 27 dal už v prvom polčase.
V zápase padlo deväť technických chýb. Po svojej druhej bol v druhej štvrtine vylúčený rozohrávač Orlanda Jalen Suggs, Magic navyše chýbal už v siedmom zápase za sebou Paolo Banchero.
Philadelphia postrádala Joela Embiida, Paula Georgea či V.J. Edgecombea.
Orlando malo deväť dvojciferných strelcov. Sixers, ktorých bilancia v pohári je 0-3 a už nemôžu postúpiť, ťahal s 20 bodmi Tyrese Maxey.
NBA - výsledky:
Washington - Atlanta 132:113
Philadelphia - Orlando 103:144
LA Lakers - LA Clippers 135:118
