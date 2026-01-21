VIDEO: Hviezdny Dončič výrazne potiahol svoj tím. Životný zápas odohral hráč Utahu

Basketbalisti Los Angeles Lakers v NBA zdolali 115:107 Denver. Hviezdou zápasu bol Luka Dončič, ktorý hostí doviedol k víťazstvu 38 bodmi, 13 doskokmi a 10 asistenciami a pripísal si 87. triple double v kariére.
Denveru, ktorému chýbali Nikola Jokič, Christan Braun, Cameron Johnson či Jonas Valančiunas, nestačil proti Lakers ani kôš s klaksónom cez celé tri štvrtiny ihriska, ktorý na konci polčasu premenil Jamal Murray.
Lakers za výhrou vykročili v treťom dejstve, ktoré ovládli 29:17. Celok z Los Angeles navyše súpera preskákal 51:31. LeBron James k výhre prispel 19 bodmi, Marcus Smart pridal 15 bodov
VIDEO: Dončič a jeho výkon proti Denveru
Houston si poradil 111:106 so San Antoniom a vyhral tretíkrát za sebou. Hviezdou duelu bol turecký pivot Alperen Sengün, ktorý nazbieral 20 bodov, 13 doskokov a deväť asistencií.
Rockets prehrávali až o 16 bodov, v poslednej štvrtine ale päť minút nedovolili súperovi skórovať a napokon ju vyhrali 29:14. Dvanásť zo svojich 21 bodov sa na tom podieľal Reed Sheppard.
Životný zápas odohral Keyonte George z Utahu, ktorý 43 bodmi zariadil výhru 127:122 nad Minnesotou. Pre trénera Willa Hardyho išlo o jubilejné 100. víťazstvo v kariére, navyše pri absencii Lauriho Markkanena, bez ktorého doteraz v sezóne jeho tím prehral všetkých desať zápasov.
Golden State bez Jimmyho Butlera, ktorý je pre zranenie kolena mimo hry do konca sezóny, prehralo 125:143 s Torontom.
Philadelphia bez Joela Embiida podľahla 110:116 Phoenixu, zatiaľ čo Miami uspelo 130:117 v Sacramente a Chicago deklasovalo Los Angeles Clippes 138:110.
NBA - streda, 21. január
Philadelphia 76ers - Phoenix 110:116 (30:27, 23:30, 31:40, 26:19)
Najviac bodov: Edgecombe 25, Oubre 21, Maxey 20 - Booker 27, Allen a Goodwin po 16
Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 138:110 (25:30, 45:19, 32:34, 36:27)
Najviac bodov: White 27, Buzelis 21, Vučevič 19 - Harden 24, Collins 23, Miller 12
Houston Rockets - San Antonio Spurs 111:106 (28:39, 32:31, 22:22, 29:14)
Najviac bodov: Sheppard 21, Sengün 20 (13 doskokov), Durant 18 - Champagnie 27, Fox 14, Wembanyama 14 (10 doskokov)
Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 127:122 (29:34, 30:24, 25:38, 43:26)
Najviac bodov: George 43, Bailey 20, Collier 18 (10 asistencií) - Edwards 38, Randle 19, McDaniels 18
Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 107:115 (37:28, 34:29, 17:29, 19:29)
Najviac bodov: Murray 28, Gordon a Watson po 18 - Dončič 38 (13 doskokov a 10 asistencií), James 19, Smart 15
Golden State Warriors - Toronto Raptors 127:145 (28:41, 22:29, 44:38, 33:37)
Najviac bodov: Hield 25, Kuminga 20, Curry 16 - Quickley 40 (10 asistencií), Barnes 26 (11 asistencií), Ingram 22
Sacramento Kings - Miami Heat 117:130 (25:32, 39:45, 25:23, 28:30)
Najviac bodov: DeRozan 23, Westbrook 22, LaVine 18 - Adebayo 25, Powell 22, Wiggins 19
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia