Phoenix vyhral jedenásty raz v rade, Golden State zmazali vysoké manko

Jannis Antetokounmpo dosiahol svoje štvrté triple-double v sezóne, keď sa 33 bodmi, 15 doskokmi a 11 asistenciami podieľal na triumfe Milwaukee nad Washingtonom 112:98.

Pre hostí to bola šiesta prehra za sebou. Milwaukee si napravilo chuť po vysokej domácej prehre 100:136 s Denverom.

"To sme neboli my ako tím. Ani si nepamätám, kedy sme doma prehrali o 36 bodov. Bolo to sklamanie, ale také veci sa občas stanú a je fajn, že sme na to dnes dokázali odpovedať takýmto výkonom," povedal Antetokounmpo pre zámorské médiá.