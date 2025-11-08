Banská Bystrica zaznamenala prvú prehru až v ôsmom kole. Nad jej sily boli hráčky Young Angels

Hráčky Young Angels Košice v zápase Tipos Extraligy v basketbale žien.
Hráčky Young Angels Košice v zápase Tipos Extraligy v basketbale žien. (Autor: TASR)
8. nov 2025
Druhé Ružomberčanky majú zápas k dobru.

BRATISLAVA. Basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica si v 8. kole Tipos extraligy pripísali na svoje konto prvú prehru v sezóne.

Nad ich sily boli hráčky YOUNG ANGELS Košice, ktorým podľahli 69:81. Najväčšiu zásluhu na tom mali 27-bodová Randi Brownová a 26-bodová Sherese Pittmanová.

Slávia zostala na čele neúplnej tabuľky, no druhé Ružomberčanky majú zápas k dobru. Liptáčky v sobotu zároveň zvíťazili na palubovke BC Slovan Bratislava 66:51.

Tipos Extraliga žien - 8. kolo:

BC Slovan Bratislava - MBK Ružomberok 51:66 (23:26)

Najviac bodov: Rodáková 16, Vargová 11, Tripkovičová 10 - Kaľužná 21, Jackovecová 14, Šedivá 7, 140 divákov

YOUNG ANGELS Košice - Slávia ŠKP Banská Bystrica 81:69 (44:33)

Najviac bodov: Brownová 27, Pittmanová 26 (12 doskokov), Fleischerová 9 - Pinzanová 27, Simpsonová 15 (14 doskokov), Striešová 7, 250 divákov

Tabuľka Tipos Extraligy žien

Basketbal

