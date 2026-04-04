Nedali žiadnu nádej a vyhrali najrýchlejšie ako mohli. Čajky a Ružomberok postúpili do finále

Piešťanské Čajky.
Piešťanské Čajky. (Autor: TASR)
TASR|4. apr 2026 o 20:12
Oba tímy potvrdili postup na domácej palubovke.

Basketbalistky Piešťanských Čajok a MBK Ružomberok postúpili do finále Tipos extraligy.

Hráčky Piešťan zvíťazili v treťom semifinále play off nad BC Slovan Bratislava 76:67 a v celej sérii triumfovali 3:0.

Aj Ružomberčanky využili výhodu domácej palubovky, BK ŠK UMB Banská Bystrica zdolali 88:62 a sériu vyhrali 3:0.

Tipos extraliga žien - 3. zápasy semifinále

Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava 76:67 (36:31)

Najviac bodov: Herminjardová 17, Tyová Farcyová a Kozáková po 14 - Tripkovičová 21, Keltosová 19, Fadrhonsová 9

/konečný stav série: 3:0, Piešťany postúpili do finále/

MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica 88:62 (42:33)

Najviac bodov: Shondrellová Smithová 19, Jackovecová 18, Andělová 14 - Urbanová a Mcgruderová po 13, Striešová 11

/konečný stav série: 3:0, Ružomberok postúpil do finále/

Basketbal

Basketbal

    Vľavo Victor Wembanyama a Nikola Jokič.
    Vľavo Victor Wembanyama a Nikola Jokič.
    VIDEO: San Antonio po dlhom čase pocítilo chuť prehry. Hviezdny Jokič zaznamenal 40 bodov
    ne 08:41
