Nedali žiadnu nádej a vyhrali najrýchlejšie ako mohli. Čajky a Ružomberok postúpili do finále

Basketbalistky Piešťanských Čajok a MBK Ružomberok postúpili do finále Tipos extraligy.
Hráčky Piešťan zvíťazili v treťom semifinále play off nad BC Slovan Bratislava 76:67 a v celej sérii triumfovali 3:0.
Aj Ružomberčanky využili výhodu domácej palubovky, BK ŠK UMB Banská Bystrica zdolali 88:62 a sériu vyhrali 3:0.
Tipos extraliga žien - 3. zápasy semifinále
Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava 76:67 (36:31)
Najviac bodov: Herminjardová 17, Tyová Farcyová a Kozáková po 14 - Tripkovičová 21, Keltosová 19, Fadrhonsová 9
/konečný stav série: 3:0, Piešťany postúpili do finále/
MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica 88:62 (42:33)
Najviac bodov: Shondrellová Smithová 19, Jackovecová 18, Andělová 14 - Urbanová a Mcgruderová po 13, Striešová 11
/konečný stav série: 3:0, Ružomberok postúpil do finále/