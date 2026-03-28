Drámu v Ružomberku rozhodol jediný kôš. Čajky nemali so Slovanom žiaden problém

Alexandra Erdélyiová (Čajky) a Ema Rodáková (Slovan). (Autor: TASR)
TASR|28. mar 2026 o 21:15
V súboji o 9. miesto uspela Ivanka pri Dunaji.

Basketbalistky Piešťanských Čajok zvíťazili v prvom semifinále play off Tipos extraligy nad BC Slovan Bratislava 69:58.

Hráčky MBK Ružomberok zdolali v úvodnom semifinálovom dueli Sláviu ŠKP Banská Bystrica 77:74.

Tipos extraliga žien - play-off

Semifinále - prvé zápasy:

Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava 69:58 (38:26)

Najviac bodov: Tyová Farcyová 12, Herminjardová 11, Schwarzová 10 - Fadrhonsová 15, Keltosová 12, Tripkovičová 10

/stav série: 1:0/

MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica 77:74 (44:45)

Najviac bodov: Shondrellová Smithová 19, Jackovecová a Andělová po 16 - Mcgruderová 16, Urbanová a Chovaníková po 12

/stav série: 1:0/

O 5.-8. miesto - semifinále, prvý zápas:

ŠBK Šamorín - BK ŠK UMB Banská Bystrica 56:77 (32:39)

Najviac bodov: Kononučenková 16, Hrymaľuková a Slamová po 15 - Jonesová 36, Oravcová a Tomajková po 10

/stav série: 0:1/

O 9. miesto - prvý zápas:

BK AS Trenčín - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 55:71 (26:35)

Najviac bodov: Barnesová 17, Bučková 13, Vaiglová 9 - Bachorová 21, Šafáriková 15, Jonesová 13

/stav série: 0:1/

