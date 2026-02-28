VIDEO: Gilgeous-Alexander sa vrátil vo veľkom štýle, Denver potrápil Oklahomu

Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v stretnutí zámorskej NBA nad Brooklynom Nets jednoznačne 148:111.
Bolo to ich ôsme víťazstvo z desiatich stretnutí a naďalej sú na druhom mieste tabuľky Východnej konferencie.
Na triumfe malo výrazný podiel trio Payton Pritchard, Nikola Vučevič a Jaylen Brown, každý z nich mal na konte minimálne 22 bodov.
Úradujúci šampión súťaže Oklahoma City Thunder zdolal Denver Nuggets 127:121 po predĺžení.
Po deväťzápasovej absencii sa vrátil do domácej zostavy rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander, k triumfu pomohol 36 bodmi a 9 asistenciami. Oklahoma je na čele Západnej konferencie.
NBA - výsledky:
Detroit - Cleveland 122:119 pp
Boston - Brooklyn 148:111
Milwaukee - NY Knicks 98:127
Dallas - Memphis 105:124
Oklahoma - Denver 127:121 pp
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: