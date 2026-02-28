VIDEO: Gilgeous-Alexander sa vrátil vo veľkom štýle, Denver potrápil Oklahomu

Shai Gilgeous-Alexander v zápase Oklahoma - Denver
Shai Gilgeous-Alexander v zápase Oklahoma - Denver (Autor: TASR/AP)
TASR|28. feb 2026 o 07:23
Rozohrávač Thunder sa vrátil po deväťzápasovej absencii.

Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v stretnutí zámorskej NBA nad Brooklynom Nets jednoznačne 148:111.

Bolo to ich ôsme víťazstvo z desiatich stretnutí a naďalej sú na druhom mieste tabuľky Východnej konferencie.

Na triumfe malo výrazný podiel trio Payton Pritchard, Nikola Vučevič a Jaylen Brown, každý z nich mal na konte minimálne 22 bodov.

Úradujúci šampión súťaže Oklahoma City Thunder zdolal Denver Nuggets 127:121 po predĺžení.

Po deväťzápasovej absencii sa vrátil do domácej zostavy rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander, k triumfu pomohol 36 bodmi a 9 asistenciami. Oklahoma je na čele Západnej konferencie.

NBA - výsledky:

Detroit - Cleveland 122:119 pp

Boston - Brooklyn 148:111

Milwaukee - NY Knicks 98:127

Dallas - Memphis 105:124

Oklahoma - Denver 127:121 pp

    dnes 07:23
