Vianočný zázrak? Žiaden hráč Knicks nedokázal to, čo Walker

NEW YORK. Bol to Julius Randle, kto bol najlepším strelcom zápasu. Zaznamenal 25 bodov, pridal dvanásť doskokov a veľkou mierou sa podieľal na víťazstve New Yorku Knicks nad Atlantou Hawks 101:87.

Napriek tomu to nebol on, kto od divákov v Madison Square Garden zožal najväčšie ovácie. Jeden z pamätných večerov zažil Kemba Walker.

Dlhé roky patrí medzi kvalitných strelcov, ale nie je to typ hráča ako napríklad Russell Westbrook, ktorý zbiera jeden triple-double za druhým.