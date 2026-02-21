VIDEO: Dallas ťahá najhoršiu sériu v tomto storočí. Dončič žiaril takmer 40 bodmi

Basketbalisti Dallasu prehrali v nočnom zápase NBA na palubovke Minnesoty 111:122 a v zámorskej súťaži nezvíťazili v desiatich dueloch za sebou.
Timberwolves doviedol k triumfu Anthony Edwards so 40 bodmi, jeho spoluhráč Rudy Gobert zaznamenal double-double s 22 bodmi a 17 doskokmi.
Mavericks ťahajú najhoršiu šnúru od roku 1998 a v tabuľke Západnej konferencie im patrí nepostupová 12. pozícia. Najproduktívnejším hráčom hostí bol Khris Middleton s 18 bodmi.
V ďalšom stretnutí triumfovali obhajcovia titulu z Oklahomy City nad Brooklynom jasne 105:86. Thunder naďalej chýbal hviezdny Shai Gilgeous-Alexander, lídrom mužstva bol 21-bodový Jared McCain. Derby v Los Angeles zvládli lepšie hráči Lakers, ktorí zdolali Clippers 125:122.
Domácich Lakers potiahol najmä Luka Dončič, ktorý zaznamenal 38 bodov, 6 doskokov a 11 asistencií.
Basketbalisti Portlandu utrpeli doma debakel 103:157 s Denverom, český reprezentant Vít Krejčí nazbieral počas 17 minút na ihrisku 11 bodov.
NBA - sobota, 21. február
Charlotte - Cleveland 113:118
Memphis - Utah 123:114
Washington - Indiana 131:118
Atlanta - Miami 97:128
Minnesota - Dallas 122:111
New Orleans - Milwaukee 118:139
Oklahoma City - Brooklyn 105:86
LA Lakers - LA Clippers 125:122
Portland - Denver 103:157
