Trenčín sa trápi aj naďalej. So Slovanom prehral o viac ako 60 bodov

Tréner BK Slovan Bratislava Aleksandar Tomič hovorí s hráčkami. (Autor: TASR)
TASR|20. dec 2025 o 17:20
Hráčky BK ŠK UMB Banská Bystrica zdolali Ivanku pri Dunaji.

Basketbalistky BC Slovan Bratislava ukončili kalendárny rok 2025 suverénnym víťazstvom 86:22 nad posledným tímom tabuľky BK AS Trenčín.

V sobotňajšom zápase 13. kola Tipos extraligy rozhodli o svojej výhre už počas druhej štvrtiny, ktorú ovládli 19:0.

V ďalšom stretnutí hráčky BK ŠK UMB Banská Bystrica zdolali Ivanku pri Dunaji 71:59.

Tipos extraliga žien - 13. kolo

BC Slovan Bratislava - BK AS Trenčín 86:22 (40:12)

Najviac bodov: Rodáková 20, Keltosová 14, Fadrhonsová 12 - Jamazakiová 6, Mamráková a Kozáková 4

BK ŠK UMB Banská Bystrica - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 71:59 (35:27)

Najviac bodov: Matejčíková 23, Oravcová 12 (11 doskokov), Rostocká 10 - Šafáriková 18, Piscová 17, Vaiglová 9

Tabuľka Tipos extraligy žien

