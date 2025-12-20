Trenčín sa trápi aj naďalej. So Slovanom prehral o viac ako 60 bodov

Basketbalistky BC Slovan Bratislava ukončili kalendárny rok 2025 suverénnym víťazstvom 86:22 nad posledným tímom tabuľky BK AS Trenčín.
V sobotňajšom zápase 13. kola Tipos extraligy rozhodli o svojej výhre už počas druhej štvrtiny, ktorú ovládli 19:0.
V ďalšom stretnutí hráčky BK ŠK UMB Banská Bystrica zdolali Ivanku pri Dunaji 71:59.
Tipos extraliga žien - 13. kolo
BC Slovan Bratislava - BK AS Trenčín 86:22 (40:12)
Najviac bodov: Rodáková 20, Keltosová 14, Fadrhonsová 12 - Jamazakiová 6, Mamráková a Kozáková 4
BK ŠK UMB Banská Bystrica - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 71:59 (35:27)
Najviac bodov: Matejčíková 23, Oravcová 12 (11 doskokov), Rostocká 10 - Šafáriková 18, Piscová 17, Vaiglová 9