Séria Oklahomy na palubovkách súperov sa skončila. Wembanyama ústrednou postavou San Antonia

Víťazná séria basketbalistov Oklahoma City na palubovkách súperov sa v NBA zastavila na čísle osem.
Thunder v noci na sobotu prehrali v Minnesote 107:112 a na triumf nestačilo hosťom ani 35 bodov od hviezdneho Kanaďana Shaia Gilgeousa-Alexandera.
Sedem stretnutí za sebou vyhrali hráči NY Knicks, ktorí však nestačili na Philadephiu a podľahli jej 107:116. Hostí potiahol 30 bodmi Tyrese Maxey, 23 bodmi mu sekundoval Bahamčan Valdez Edgecombe.
Francúz Victor Wembanyama bol ústrednou postavou San Antonia na palubovke Atlanty. Spurs vďaka jeho 26 bodom a 12 doskokom zvíťazili 126:98.
NBA - 20. december:
Boston - Miami 129:116
NY Knicks - Philadelphia 107:116
Atlanta - San Antonio 98:126
Cleveland - Chicago 125:136
Minnesota - Oklahoma City 112:107
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia