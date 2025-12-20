Séria Oklahomy na palubovkách súperov sa skončila. Wembanyama ústrednou postavou San Antonia

Victor Wembanyama v zápase proti Atlante.
Victor Wembanyama v zápase proti Atlante. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. dec 2025 o 07:44
ShareTweet0

O víťaznú sériu prišli aj basketbalisti NY Knicks.

Víťazná séria basketbalistov Oklahoma City na palubovkách súperov sa v NBA zastavila na čísle osem.

Thunder v noci na sobotu prehrali v Minnesote 107:112 a na triumf nestačilo hosťom ani 35 bodov od hviezdneho Kanaďana Shaia Gilgeousa-Alexandera.

Sedem stretnutí za sebou vyhrali hráči NY Knicks, ktorí však nestačili na Philadephiu a podľahli jej 107:116. Hostí potiahol 30 bodmi Tyrese Maxey, 23 bodmi mu sekundoval Bahamčan Valdez Edgecombe.

Francúz Victor Wembanyama bol ústrednou postavou San Antonia na palubovke Atlanty. Spurs vďaka jeho 26 bodom a 12 doskokom zvíťazili 126:98.

NBA - 20. december:

Boston - Miami 129:116

NY Knicks - Philadelphia 107:116

Atlanta - San Antonio 98:126

Cleveland - Chicago 125:136

Minnesota - Oklahoma City 112:107

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

Basketbal

Basketbal

    Victor Wembanyama v zápase proti Atlante.
    Victor Wembanyama v zápase proti Atlante.
    Séria Oklahomy na palubovkách súperov sa skončila. Wembanyama ústrednou postavou San Antonia
    dnes 07:44
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Séria Oklahomy na palubovkách súperov sa skončila. Wembanyama ústrednou postavou San Antonia