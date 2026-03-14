VIDEO: Durant režíroval výhru Houstonu, rozhodol košom v posledných sekundách

Kevin Durant (Autor: TASR/AP)
TASR|14. mar 2026 o 08:42
Hviezdny Američan si pripísal 32 bodov.

Evan Mobley vyrovnal svoj sezónny bodový rekord s 29 bodmi a pomohol Clevelandu zdolať Dallas 138:105 v zámorskej NBA.

Donovan Mitchell pridal 24 bodov a osem asistencií, James Harden prispel 17 bodmi, siedmimi doskokmi a siedmimi asistenciami.

Mobley zaznamenal až 16 z prvých 20 bodov Clevelandu. „Bola to skvelá tímová práca. Každý prispel. Ale chvála patrí Evanovi, v podstate dominoval v hre. To vyniklo,“ citovala agentúra AP trénera domácich Kennyho Atkinsona.

Jalen Duren z Detroitu zaznamenal 30 bodov a 13 doskokov a doviedol Pistons k víťazstvu nad Memphisom 126:110. Cade Cunningham pridal 17 bodov a 15 asistencií. Grizzlies utrpeli siedmu prehru v rade.

V Houstone zaznamenal Kevin Durant 32 bodov a v posledných sekundách rozhodol o víťazstve 107:105 nad New Orleans.

VIDEO: Zostrih akcii Duranta

Toronto zdolalo Phoenix 122:115 a ukončilo tak štvorzápasovú víťaznú sériu Suns. Brandon Ingram k tomu prispel 36 bodmi a R.J. Barrett pridal 22 bodov.

Minnesota uspela na palubovke Golden State 127:117 najmä zásluhou 42 bodov Anthonyho Edwardsa. Wolves prerušili trojzápasovú sériu prehier.

NBA - výsledky:

Cleveland - Dallas 138:105

Detroit - Memphisom 126:110

Toronto - Phoenix 122:115

Indiana - NY Knicks 92:101

Houston - New Orleans 107:105

Golden State - Minnesota 117:127

Portland - Utah 124:114

LA Clippers - Chicago 119:108

