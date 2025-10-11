Slávia deklasovala Šamorín rozdielom triedy, vysokú výhru dosiahol aj Ružomberok

BRATISLAVA. Basketbalisti Slávie ŠKP Banská Bystrica zvíťazili v 4. kola TIPOS Extraligy na palubovke ŠBK Šamorín hladko 105:49.
Pripísali si tak štvrtú výhru v sezóne a zostávajú stopercentné.
Tipos extraliga žien - 4. kolo:
CBK Košice - MBK Ružomberok 45:99 (24:50)
Najviac bodov: Kašperanová 18, Slivkárová 8, Kmetoniová, Rothová a Staníkova po 6 - Kaľužná 20, Živaljevičová 19, Mikovčáková 17, 45 divákov
ŠBK Šamorín - Slávia ŠKP Banská Bystrica 49:105 (38:51)
Najviac bodov: Pančuková 20, Hrymaľuková 14, Kononučenková 8 - Simpsonová 24 (13 doskokov), Jarošová 22, Urbanová 11
BK Klokani Ivanka pri Dunaji - BK ŠK UMB Banská Bystrica 70:55 (46:32)
Najviac bodov: Krajčírová 22 (14 doskokov), Piscová 12, Šafáriková 11 - Filická 10, Matejčíková 9, Oravcová 8, 150 divákov