Slávia deklasovala Šamorín rozdielom triedy, vysokú výhru dosiahol aj Ružomberok

Hlavná trénerka Slávie ŠKP Banská Bystrica Zuzana Žirková
Hlavná trénerka Slávie ŠKP Banská Bystrica Zuzana Žirková (Autor: TASR)
11. okt 2025 o 22:30
Basketbalistky Banskej Bystrice sú naďalej stopercentné.

BRATISLAVA. Basketbalisti Slávie ŠKP Banská Bystrica zvíťazili v 4. kola TIPOS Extraligy na palubovke ŠBK Šamorín hladko 105:49.

﻿Pripísali si tak štvrtú výhru v sezóne a zostávajú stopercentné.

Tipos extraliga žien - 4. kolo:

CBK Košice - MBK Ružomberok 45:99 (24:50)

Najviac bodov: Kašperanová 18, Slivkárová 8, Kmetoniová, Rothová a Staníkova po 6 - Kaľužná 20, Živaljevičová 19, Mikovčáková 17, 45 divákov

ŠBK Šamorín - Slávia ŠKP Banská Bystrica 49:105 (38:51)

Najviac bodov: Pančuková 20, Hrymaľuková 14, Kononučenková 8 - Simpsonová 24 (13 doskokov), Jarošová 22, Urbanová 11

BK Klokani Ivanka pri Dunaji - BK ŠK UMB Banská Bystrica 70:55 (46:32)

Najviac bodov: Krajčírová 22 (14 doskokov), Piscová 12, Šafáriková 11 - Filická 10, Matejčíková 9, Oravcová 8, 150 divákov

    Hlavná trénerka Slávie ŠKP Banská Bystrica Zuzana Žirková
    Hlavná trénerka Slávie ŠKP Banská Bystrica Zuzana Žirková
    Slávia deklasovala Šamorín rozdielom triedy, vysokú výhru dosiahol aj Ružomberok
    dnes 22:30
