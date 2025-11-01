Košičanky oslavujú prvé tohtosezónne víťazstvo. Slovan bol doma suverénny

Basketbalistky CBK Košice. (Zdroj: cbkkosice.sk)
TASR|1. nov 2025 o 19:25
CBK Košice ostávajú napriek triumfu na predposlednom mieste v tabuľke.

BRATISLAVA. Basketbalistky CBK Košice zaznamenali v siedmom kole Tipos Extraligy žien prvé tohtosezónne víťazstvo, keď uspeli na palubovke Ivanky pri Dunaji výsledkom 74:71.

Slovan Bratislava využil výhodu domáceho prostredia, Šamorín zdolal 78:56.

Tipos extraliga žien - 7. kolo:

BC Slovan Bratislava - ŠBK Šamorín 78:56 (41:21)

Najviac bodov: Tripkovičová 16, Keltosová a Rodáková po 11 - Slama 16, Hrimaljuková 12, Pančuková 7

BK Klokani Ivanka pri Dunaji - CBK Košice 71:74 (36:41)

Najviac bodov: Krajčírová 14 (10 doskokov), Šafáriková 13, Kardošová a Piscová po 8 - Liašenková 21, Slivkárová 19, Kašperánová 13

Tabuľka Tipos Extraligy žien


    Košičanky oslavujú prvé tohtosezónne víťazstvo. Slovan bol doma suverénny
    dnes 19:25
