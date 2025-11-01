Košičanky oslavujú prvé tohtosezónne víťazstvo. Slovan bol doma suverénny

BRATISLAVA. Basketbalistky CBK Košice zaznamenali v siedmom kole Tipos Extraligy žien prvé tohtosezónne víťazstvo, keď uspeli na palubovke Ivanky pri Dunaji výsledkom 74:71.
Slovan Bratislava využil výhodu domáceho prostredia, Šamorín zdolal 78:56.
Tipos extraliga žien - 7. kolo:
BC Slovan Bratislava - ŠBK Šamorín 78:56 (41:21)
Najviac bodov: Tripkovičová 16, Keltosová a Rodáková po 11 - Slama 16, Hrimaljuková 12, Pančuková 7
BK Klokani Ivanka pri Dunaji - CBK Košice 71:74 (36:41)
Najviac bodov: Krajčírová 14 (10 doskokov), Šafáriková 13, Kardošová a Piscová po 8 - Liašenková 21, Slivkárová 19, Kašperánová 13