VIDEO: Curryho návrat Warriors nestačil. Houston rozhodol v posledných sekundách

Stephen Curry v zápase s Houstonom.
Stephen Curry v zápase s Houstonom. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. apr 2026 o 08:12
Rockets si zaistili účasť v play-off.

Basketbalisti Houstonu zvíťazili v noci na pondelok v NBA na palubovke Golden State o jediný bod 117:116 a získali definitívu priameho postupu do play-off.

Víťazný dvojbodový kôš dal 11 sekúnd pred záverom turecký pivot Alperen Sengün.

Warriors nepomohol ani návrat do zostavy lídra Stephena Curryho, ktorý nepremenil trojku s klaksónom. Rockets uspeli šiestykrát v sérii.

Los Angeles Lakers majú už istotu postupu do play-off zabezpečenú, no v snahe získať čo najlepšie nasadenie pred vyraďovačkou si skomplikovali situáciu prehrou 128:134 v Dallase, ktorý už nemá šancu postúpiť do bojov o titul.

V drese Mavericks sa zaskvel 45 bodmi, 9 asistenciami a 8 doskokmi Cooper Flagg a potvrdil ambíciu stať sa nováčikom roka.

Lakers sa musia minimálne do konca základnej časti vyrovnať s absenciou Luku Dončiča i Austina Reavesa a 30 bodov, 15 asistencií a 9 doskokov veterána LeBrona Jamesa nestačilo.

Lakers sú v Západnej konferencii na 3. priečke, no v rozpätí jediného duelu sú za nimi Denver i Houston.

NBA - výsledky:

Boston - Toronto 115:101

Brooklyn - Washington 121:115

Chicago - Phoenix 110:120

Milwaukee - Memphis 131:115

Cleveland - Indiana 117:108

Minnesota - Charlotte 108:122

New Orleans - Orlando 108:112

Oklahoma City - Utah 146:111

Dallas - Los Angeles Lakers 134:128

Sacramento - Los Angeles Clippers 109:138

Golden State - Houston 116:117

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


