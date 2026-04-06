VIDEO: Curryho návrat Warriors nestačil. Houston rozhodol v posledných sekundách

Basketbalisti Houstonu zvíťazili v noci na pondelok v NBA na palubovke Golden State o jediný bod 117:116 a získali definitívu priameho postupu do play-off.
Víťazný dvojbodový kôš dal 11 sekúnd pred záverom turecký pivot Alperen Sengün.
Warriors nepomohol ani návrat do zostavy lídra Stephena Curryho, ktorý nepremenil trojku s klaksónom. Rockets uspeli šiestykrát v sérii.
Los Angeles Lakers majú už istotu postupu do play-off zabezpečenú, no v snahe získať čo najlepšie nasadenie pred vyraďovačkou si skomplikovali situáciu prehrou 128:134 v Dallase, ktorý už nemá šancu postúpiť do bojov o titul.
V drese Mavericks sa zaskvel 45 bodmi, 9 asistenciami a 8 doskokmi Cooper Flagg a potvrdil ambíciu stať sa nováčikom roka.
Lakers sa musia minimálne do konca základnej časti vyrovnať s absenciou Luku Dončiča i Austina Reavesa a 30 bodov, 15 asistencií a 9 doskokov veterána LeBrona Jamesa nestačilo.
Lakers sú v Západnej konferencii na 3. priečke, no v rozpätí jediného duelu sú za nimi Denver i Houston.
NBA - výsledky:
Boston - Toronto 115:101
Brooklyn - Washington 121:115
Chicago - Phoenix 110:120
Milwaukee - Memphis 131:115
Cleveland - Indiana 117:108
Minnesota - Charlotte 108:122
New Orleans - Orlando 108:112
Oklahoma City - Utah 146:111
Dallas - Los Angeles Lakers 134:128
Sacramento - Los Angeles Clippers 109:138
Golden State - Houston 116:117
