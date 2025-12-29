VIDEO: Leonard žiaril ako nikdy pred tým. Explodoval 55 bodmi

TASR|29. dec 2025 o 07:57
Hviezda Clippers dosiahla kariérne maximum.

Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NBA nad Philadelphiou 76ers vysoko 129:104 a upevnili si miesto na čele celej súťaže.

Úradujúcich šampiónov potiahol Chet Holmgren, ktorý nazbieral 29 bodov a deväť doskokov.

Najužitočnejší hráč uplynulej sezóny Shai Gilgeous-Alexander pridal 27 bodov a päť asistencií a Thunder si vylepšili bilanciu na 27 výhier a päť prehier.

Najlepší individuálny výkon noci si pripísal Kawhi Leonard, ktorý dosiahol kariérne maximum 55 bodov a Los Angeles Clippers potiahol k triumfu nad lídrami Východnej konferencie z Detroitu 112:99.

K tomu pridal aj jedenásť doskokov, päť získaných lôpt, tri bloky a dve asistencie.

VIDEO: Zostrih akcii Leonarda

Scottie Barnes zaznamenal triple double za 23 bodov, desať asistencií a až 25 doskokov a jeho Toronto zdolalo Golden State 141:127 po predĺžení.

NBA - výsledky:

Oklahoma City - Philadelphia 129:104

Toronto - Golden State 141:127 pp

Portland - Boston 114:108

Washington - Memphis 116:112

LA Clippers - Detroit 112:99

LA Lakers - Sacramento 125:101

Tabuľky NBA

Východná konferencia:

Západná konferencia:

Basketbal

Basketbal

