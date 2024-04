Play-off NBA spoznalo prvého postupujúceho, Milwaukee je na hrane vypadnutia

NEW YORK. Basketbalisti Minnesoty Timberwolves postúpili ako prví do 2. kola play off zámorskej NBA.

Blízko k postupu sú aj hráči New Yorku Knicks, ktorí zvíťazili na palubovke Philadelphia 76ers 97:92 a v sérii vedú 3:1.

Výrazný podiel na tom mal Jalen Brunson, ktorý zaznamenal 47 bodov, čím prekonal klubový rekord v stretnutí vyraďovačky.

"Obzriem sa za tým späť, keď odídem do dôchodku. Teraz je to skvelé, pomohlo nám to zvíťaziť, ale do budúcnosti nám to nič nedá," vyjadril sa Brunson.

Rovnaký stav je po štvrtom zápase aj pre Indianu Pacers, ktorá zdolala doma Milwaukee Bucks 126:113 a vedie 3:1. Indianu nasmeroval za víťazstvom 29 bodmi Myles Turner, ktorý premenil sedem trojok, čo je jeho kariérové maximum v play off.

Los Angeles Clippers vyhrali v Dallase 116:111 a vyrovnali na 2:2. Mavericks nestačilo ani triple double Luku Dončiča, ktorý nazbieral 29 bodov, 10 doskokov a rovnaký počet asistencií.