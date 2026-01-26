VIDEO: Oklahoma City doma opäť padla. Stephen Curry ťahal Warriors k jasnej výhre

Basketbalisti Oklahoma City neuspeli v NBA druhýkrát za sebou. Obhajcovia titulu doma prekvapujúco podľahli Torontu 101:103 a pripísali si desiatu prehru v sezóne.
Naďalej zostávajú najlepším tímom súťaže. Doťahuje sa však líder Východnej konferencie Detroit, ktorý zvíťazil 139:116 nad Sacramentom a má len o jednu prehru viac.
Toronto zvádzalo s favoritom veľmi vyrovnaný súboj, keď ani jeden z tímov neviedol o viac ako sedem bodov. Hosťom sa darilo brániť hviezdu súpera Shaia Gilgeousa-Alexandera, ktorý sa dostal len k 11 strelám. Aj tak si druhý najlepší strelec sezóny pripísal 24 bodov.
Zápas smeroval do dramatickej koncovky, do ktorej dal Torontu veľkú výhodu Immanuel Quickley, keď trafil dve trojky po sebe a Toronto išlo do poslednej minúty s náskokom štyroch bodov. Thunder už stihli len znížiť a Toronto vyhralo na palubovke Oklahoma City prvýkrát od februára 2022. Quickley dal celkovo 23 bodov.
„Skvelé víťazstvo z palubovky súpera a dobrý defenzívny výkon. Celkovo pohyb lopty celého družstva, boli sme proste koncentrovaní. Každý prispel k úspechu,“ povedal Quickley na pozápasovej tlačovej konferencii.
VIDEO: Záver zápasu Toronto - Oklahoma City
Detroit proti Sacramentu potvrdil svoju veľmi dobrú formu a už v polčase mal dvojciferný náskok. Cade Cunningham k víťazstvu prispel 29 bodmi a 11 asistenciami. Pistons si pomohli 16 trojkami s úspešnosťou vyše 50 percent. Sacramento prehralo deviaty zápas vonku za sebou.
Minnesota dohrávala stretnutie s Golden State, ktoré bolo o deň odložené kvôli incidentu, keď federálni agenti zastrelili miestneho občana Alexa Prettiho.
Pred zápasom sa za neho držala minúta ticha a hráči Timberwolves sa v pochmúrnej atmosfére len ťažko sústredili na zápas a prehrali jasne 85:111. Stephen Curry ťahal Warriors 26 bodmi. Minnesote nepomohlo ani 32 bodov Anthonyho Edwardsa.
Curry sa dostal medzi historicky 20 najlepších strelcov súťaže. Trojkou v závere sa posunul na 20. miesto a prekonal tak legendárneho Johna Havlicka. Aktuálne má 37-ročný reprezentant USA na konte 26 397 bodov.
VIDEO: Curry a jeho 26 bodov proti Minnesote
Hráči Brooklynu sa momentálne výsledkovo trápia, navyše schytávajú od súperov prehry výrazným rozdielom. Piaty neúspech po sebe zaznamenali na palubovke Los Angeles Clippers, duel sa skončil z pohľadu Nets výsledkom 89:126.
„Musíme sa rozhodnúť, kto vôbec chceme byť. Všetko začína od snahy a koncentrácie, zároveň je potrebné zostať nohami na zemi. To je aktuálne z nášho pohľadu najdôležitejšie. V tomto stretnutí sa všetko odvíjalo od nášho zlého začiatku a zodpovednosti. Je to ako keby krúžime stále dookola, snažíme sa proste teraz nájsť novú identitu Nets,“ uviedol kouč Brooklynu Jordi Fernandez.
Súper sa naopak po zlom vstupe do sezóny výsledkovo zdvihol, vyhral osem z ostatných deviatich duelov. Pri jednoznačnom triumfe vyčnieval 28-bodový Kawhi Leonard. „Stále sa ešte nenachádzame v dobrej situácii, proste musíme naďalej vyhrávať bez ohľadu na okolnosti. Snažíme sa byť lepším tímom,“ vyhlásil Leonard.
Vedenie súťaže v reakcii na snehovú búrku odložilo stretnutia medzi Memphisom a Denverom, respektíve medzi Milwaukee a Dallasom.
V oboch prípadoch prišlo rozhodnutie na základe výrazne zhoršených podmienok na cestovanie. Obe odložené stretnutia zatiaľ nemajú stanovený nový dátum.
NBA - pondelok, 26. január
Detroit Pistons - Sacramento Kings 139:116 (35:35, 43:30, 35:28, 26:23)
Najviac bodov: Cunningham 29 (11 asistencií), Duren 18, Harris 16 - DeRozan 16, Clifford a Schröder po 15
Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 85:111 (19:24, 27:23, 17:38, 22:26)
Najviac bodov: Edwards 32 (11 doskokov), Gobert 22, Randle 11 - Curry 26, Moody 19, Melton a Podziemski po 12
Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors 101:103 (30:25, 20:29, 31:25, 20:24)
Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 24, Dort 19, J. Williams 15 - Quickley 23 (11 doskokov), Barrett 14, Ingram 13
San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 95:104 (28:25, 19:31, 21:26, 27:22)
Najviac bodov: Wembanyama 16 (16 doskokov), Johnson 15, Champagnie a Vassell po 13 - Bey a Williamson po 24 (obaja 10 doskokov), Murphy 17
Phoenix Suns - Miami Heat 102:111 (21:32, 27:26, 29:24, 25:29)
Najviac bodov: Brooks 26, Allen 18, Gillespie a M. Williams po 11 - Adebayo 22, Jarquez 20, Powell 16 (10 doskokov)
Los Angeles Clippers - Brooklyn Nets 126:89 (38:14, 30:23, 28:29, 30:23)
Najviac bodov: Leonard 28, Harden 19, Collins 18 - Wolf 14, Demin 12, Porter a Wilson po 9
Memphis - Denver - odložené
Milwaukee - Dallas - odložené
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia