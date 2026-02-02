VIDEO: Lakers nestačil ani výkon Dončiča. Oklahoma uspela v šlágri, Detroit s rekordom

Basketbalisti Los Angeles Lakers prehrali v nedeľňajšom stretnutí NBA v New Yorku 100:112. K úspechu im nepomohol ani výkon Luku Dončiča, ktorý si pripísal 30 bodov, 15 doskokov a osem asistencií.
Strelcom dňa bol pivot Jarrett Allen z Clevelandu, ktorý 40 bodmi prispel k výhre 130:111 v Portlande. V zostave domáceho mužstva sa ešte neobjavil Vít Krejčí, ktorého Trail Blazers získali v nedeľu z Atlanty.
Lakers sa v Madison Square Garden stala osudnou tretia štvrtina, ktorú prehrali 26:38. Dončičovi sekundoval len LeBron James, ktorý zaznamenal 22 bodov. Hostia premenili iba 12 trojok z 42 pokusov.
Knicks viedol OG Anunoby s 25 bodmi, double double zaznamenali Jalen Brunson (12 bodov, 13 asistencií) a Karl-Anthony Towns (11 bodov, 13 doskokov). Domáci trafili z rovnakého počtu pokusov o šesť trojok viac, navyše tiež dominovali 46:36 na doskoku a 30:21 v asistenciách.
VIDEO: Top 10 akcií noci
Osobným rekordom 40 bodov prispel k výhre Clevelandu nad Portlandom pivot Allen. Premenil 16 z 23 striel, pridal osem šestiek z 12 a predviedol ešte štyri bloky. Cavaliers v priebehu stretnutia viedli až o 24 bodov, Blazers im povolili streľbu s úspešnosťou 55 percent.
Obhajcovia titulu z Oklahoma City vyhrali nad Denverom na jeho palubovke 121:111. S 34 bodmi a 13 asistenciami bol najlepší hráč súťaže Shai Gilgeous-Alexander. Ďalších 27 bodov nazbieral Cason Wallace. Denver ani raz neviedol, nepomohlo mu ani 29 bodov Peytona Watsona.
VIDEO: Výkon Gilgeousa-Alexandera proti Denveru
Thunder majú na prvej priečke bilanciu 39-11 náskok šiestich výhier pred San Antoniom. Denver je tretí (33-17).
Detroit vyhral nad Brooklynom 130:77 a zaznamenal najvyššie víťazstvo v histórii. V roku 2003 uspel v Bostone rozdielom 52 bodov. Nets strieľali s úspešnosťou necelých 33 percent.
San Antonio zvíťazilo 112:103 nad Orlandom. S 25 bodmi a ôsmimi doskokmi žiaril Francúz Victor Wembanyama, ktorý navyše zblokoval päť striel.
Clippers aj bez Jamesa Hardena vyhrali sedemnásť z posledných 21 duelov, tentoraz 117:93 vo Phoenixe. S 25 bodmi ich viedol Kawhi Leonard, 14 bodov a 20 doskokov nazbieral Ivica Zubac.
Aj vyše 35 bodov Zacha LaVinea či 32 bodov DeMara DeRozana podľahlo Sacramento po dráme Washingtonu. Zato Boston sa na víťazstvo 107:79 nad Milwaukee príliš nenadrel.
NBA - výsledky:
Boston Celtics - Milwaukee Bucks 107:79 (26:26, 30:16, 22:19, 29:18)
Najviac bodov: Brown 30, Simons 27, D. White 17 - Rollins 25, Kuzma 16, Trent 9
Detroit Pistons - Brooklyn Nets 130:77 (33:24, 34:20, 33:18, 30:15)
Najviac bodov: Duren 21 (10 doskokov), Cunningham (12 asistencií) a Jenkins po 18 - Powell a Thomas po 12, Claxton 10
Miami Heat - Chicago Bulls 134:91 (34:13, 28:27, 39:22, 33:29)
Najviac bodov: Adebayo a Larsson po 20, Ware 17 - C. White 16, Vučevič 12, Dosunmu a Phillips po 10
Toronto Raptors - Utah Jazz 107:100 (28:23, 23:33, 35:28, 21:16)
Najviac bodov: Barrett 21, Mamukelašvili 20, Ingram 19 - Markkanen 27 (11 doskokov), Collier 19, Nurkič 11 (13 doskokov)
Washington Wizards - Sacramento Kings 116:112 (23:14, 30:34, 35:34, 28:30)
Najviac bodov: Riley 18, Johnson 17, Bagley a Coulibaly po 15 - LaVine 35, DeRozan 32, Raynaud 14
New York Knicks - Los Angeles Lakers 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18)
Najviac bodov: Anunoby 25, Shamet 23, Hart 20 - Dončič 30 (15 doskokov), James 22, Ayton 13
Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 93:117 (20:24, 23:25, 28:36, 22:32)
Najviac bodov: Allen 23, Brooks 22, Gillespie a Goodwin po 12 - Leonard 25, Miller 20, Collins 16
Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers 111:130 (24:29, 24:28, 30:41, 33:32)
Najviac bodov: Love 21, Sharpe 20, Cissoko a Grant po 15 - Allen 40 (17 doskokov), Merrill 22, Tyson 18
San Antonio Spurs - Orlando Magic 112:103 (37:21, 23:40, 26:18, 26:24)
Najviac bodov: Wembanyama 25, Vassell 16, Harper 15 - Bane 25, Banchero 19 (10 doskokov), Black 11
Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 111:121 (26:32, 29:30, 30:39, 26:20)
Najviac bodov: Watson 29, Jokič 16, Valančiúnas 13 - Gilgeous-Alexander 34 (13 asistencií), Wallace 27, Holmgren a Wiggins po 14
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia