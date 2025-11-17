VIDEO: Takmer 300-bodovú prestrelku ukončilo až druhé predĺženie. Víťazný kôš padol v poslednej sekunde

NEW YORK. Basketbalisti Houstonu zvíťazili v nočnom stretnutí NBA nad Orlandom 117:113 po predĺžení.
Pripísali si štvrtý triumf v sérii a v Západnej konferencii sú na 3. mieste o tri stretnutia za lídrom ligy Oklahomou City.
Piaty duel za sebou zvládla Atlanta, keď uspela aj vo Phoenixe 124:122. V tabuľke východu sa posunula na 4. priečku o 2,5 stretnutia za vedúci Detroit.
Orlando bolo k triumfu v Houstone blízko. Kevin Durant v závere základnej hracej doby po vhadzovaní z autu Alperenom Sengünom stratil loptu za vyrovnaného stavu a Anthony Black zasmečoval do koša 1,7 sekundy pred klaksónom.
Pri ďalšom vhadzovaní však už Rockets chybu neurobili a Sengün dokázal dvojbodovým košom dve stotiny pred koncom zariadiť predĺženie, ktoré už patrilo domácim.
VIDEO: Rozhodujúci kôš zápasu Utah - Chicago
V drese víťazov si Durant pripísal 35 bodov, Sengün 30 bodov a 12 doskokov. Orlandu nestačil ani výborný výkon celej základnej päťky, ktorá skončila v dvojciferných číslach a 29 bodov Franza Wagnera.
„Sme veľmi šťastní, že sme dokázali zvíťaziť, pretože ak by sme prehrali po tej strate v závere základnej časti, to by nás strašne hnevalo. Chémia medzi mnou a Kevinom Durantom sa neustále zlepšuje.
Vieme, že dokážeme zvládnuť tesné koncovky. Nikdy som nepracoval s takou nesebeckou superhviezdou, akou je KD. Prišiel v lete do tímu a vie, že je tu veľa mladých hráčov.
Napriek tomu sa nesnaží za každú cenu sústrediť hru okolo seba, vie posúvať loptu. Je skvelé ho tu mať,“ povedal po stretnutí na tlačovej konferencii Sengün.
Atlanta ukázala kvalitu svojho kádru, keď dokázala uspieť, hoci jej chýbali zranené opory Trae Young a Kristaps Porziňgis.
Napriek tomu sa kompletná základná zostava dostala na dvojciferný počet bodov, najviac bodov dal Onyeka Okongwu - 27.
San Antonio zvládlo súboj proti Sacramentu 123:110, hoci mu po prvýkrát v sezóne chýbala kľúčová opora.
Francúzsky pivot Victor Wembanyama má problémy s lýtkom. Zastúpil ho rozohrávač De'Aaron Fox, ktorý sa prezentoval sezónnym maximom 28 bodov a 11 asistenciami.
Spurs patrí na západe 5. priečka, Kings sú po šiestom nezdare v rade na predposlednej štrnástej.
Až dve dodatočné päťminútovky si zahrali hráči Utahu a Chicaga. Z víťazstva 150:147 sa tešili domáci Jazz, keď v ich drese žiaril Lauri Markkanen, fínsky pivot dal 47 bodov a úspešnou šestkou 19 sekúnd pred záverom riadnej hracej doby zariadil prvé predĺženie.
Najlepším strelcom Bulls bol Coby White s 27 bodmi, ktorý dve desatiny pred klaksónom premenil donášku a postaral sa o druhé predĺženie, v ňom už však dve sekundy pred koncom rozhodol duel v prospech domácich trojkou Keyonte George.
NBA - 17. november
Boston Celtics - Los Angeles Clippers 121:118 (37:30, 26:19, 27:36, 31:33)
Najviac bodov: Brown 33 (13 doskokov), Pritchard 30, D. White 22 - Harden 37, Collins 17, Zubac 16 (12 doskokov)
San Antonio Spurs - Sacramento Kings 123:110 (36:24, 31:35, 28:26, 28:25)
Najviac bodov: Fox 28 (11 asistencií), Barnes 20, Vassell 16 - DeRozan 27, Schröder 22, Sabonis 17 (13 doskokov)
Washington Wizards - Brooklyn Nets 106:129 (28:28, 25:35, 31:31, 22:35)
Najviac bodov: Kyshawn George 29, McCollum 17, Middleton 14 - Porter 34, Martin 20, Claxton 17
Houston Rockets - Orlando Magic 117:113 po predĺžení (23:30, 23:25, 31:25, 25:22 - 15:11)
Najviac bodov: Durant 35, Sengün 30 (12 doskokov), Sheppard 16 - F. Wagner 29, Bane 26, Black 18
New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 106:124 (28:44, 21:17, 22:24, 35:39)
Najviac bodov: Murphy 20, Alvarado 18, Fears 17 - Moody 32, Podziemski 19, Butler 18 (10 asistencií)
Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 138:133 po predĺžení (29:37, 28:24, 28:30, 33:27 - 20:15)
Najviac bodov: Flagg a Washington po 21, Gafford 20 - Sharpe 36, Avdija 29, Grant 26
Phoenix Suns - Atlanta Hawks 122:124 (21:25, 37:32, 37:20, 27:47)
Najviac bodov: Brooks 34, Booker 27, Gillespie 15 - Okongwu 27, Alexander-Walker 26, Johnson 25 (10 doskokov)
Utah Jazz - Chicago Bulls 150:147 po dvojnásobnom predĺžení (33:33, 28:37, 33:28, 33:29 - 9:9, 11:14)
Najviac bodov: Markkanen 47, Keyonte George 33, Collier 16 - C. White 27, Giddey 26 (13 asistencií, 12 doskokov), Vučevič 21 (13 doskokov)
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: