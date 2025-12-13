Atlante nestačili ani Krejčího body. Golden State prehrali aj so Stephom Currym

Basketbalisti Atlanty vysoko prehrali v NBA na palubovke Detroitu 115:142. Český reprezentant Vít Krejčí strávil v drese Hawks na ihrisku 28 minút a zaznamenal osem bodov, dva doskoky, dve asistencie aj dva zisky.
Počas jeho pobytu na palubovke držala Atlanta s domácimi krok. Detroit si však vykročil za dvadsiatym víťazstvom v sezóne najmä na začiatku tretej a štvrtej štvrtiny, keď bol Krejčí na lavičke.
Pistons tak potvrdili pozíciu lídra tabuľky Východnej konferencie.
Atlanta držala s Pistons krok v úvode aj vďaka Jalenovi Johnsonovi, ktorý nazbieral 19 bodov, 11 doskokov a 12 asistencií. Bol to už jeho piaty triple-double v sezóne, čím vytvoril nový klubový rekord.
Zároveň sa stal piatym hráčom v histórii NBA, ktorý v 15 zápasoch za sebou nazbieral aspoň 7 bodov, 7 doskokov a 7 asistencií. Pred ním to dokázali len Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Nikola Jokič a Russell Westbrook.
Lenže k veľkému výkonu sa v Detroite rozohrali náhradníci. Na začiatku druhej štvrtiny začali budovať náskok, ktorý postupne narástol až na 35 bodov.
Celkovo lavička Pistons nastrieľala 77 bodov, teda viac než základná päťka. Dokonca 12 hráčov Detroitu malo minimálne sedem bodov, čo je vyrovnaný rekord NBA.
Krejčí dal päť bodov v úvodnej štvrtine, keď najprv trafil trojku a následne prenikol ku košu, v strede vyhradeného územia zastavil a presadil sa strelou z výskoku.
Tretí kôš pridal až v poslednej štvrtine, keď trojkou znížil náskok súpera na 112:136. Štvrtú prehru z posledných piatich zápasov už však nedokázal odvrátiť.
Po piatich dueloch sa do zostavy Golden State vrátil Steph Curry a nastrieľal 39 bodov.
VIDEO: Výkon Stepha Curryho
Jeho Warriors však prehrali doma s Minnesotou 120:127.
Chicago ukončilo negatívnu sériu siedmich prehier, keď uspelo na palubovke Charlotte 129:126.
Donovan Mitchell sa blysol 48 bodmi za Cleveland, ktorý vyhral vo Washingtone 130:126.
NBA - 13. december:
Detroit - Atlanta 142:115
Charlotte - Chicago 126:129
Philadelphia - Indiana 115:105
Washington - Cleveland 126:130
Memphis - Utah 126:130
Dallas - Brooklyn 119:111
Golden State - Minnesota 120:127
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia