VIDEO: Základná časť NBA je na konci, posledné miesto v play-off získalo Toronto

Toronto - Brooklyn
TASR|13. apr 2026 o 07:42
Kanadský tím doma hladko zdolal Brooklyn.

Basketbalisti Toronta získali poslednú miestenku priamo do play-off v NBA. V záverečný hrací deň základnej časti zvíťazili v noci na pondelok doma nad Brooklynom 136:101.

Kanadský tím poskočil vo Východnej konferencii na 5. priečku, keďže Atlanta prehrala v Miami 117:143. Raptors sa v tak v 1. kole play off stretnú s Clevelandom, Hawks obsadili 6. pozíciu a budú hrať s New Yorkom.

Šancu postúpiť priamo do play-off malo aj Orlando, no prehralo v Bostone 108:113 a kleslo na 8. miesto za Philadelphiu, ktorá si poradila s Milwaukee 126:106.

Do bojov o titul sa tak bude musieť prepracovať cez play in a má dva pokusy, prvý v stretnutí o 7. nasadenie na palubovke Philadelphie.

V Západnej konferencii sa v záverečný hrací deň na postupových desiatich priečkach do vyraďovacej časti už tabuľka nezmenila.

Tretie miesto si zaistil Denver triumfom na palubovke San Antonia 128:118. Ôsmu pozíciu udržal Portland, keď zvládol duel proti Sacramentu 122:110.

Vyraďovacia časť odštartuje v noci na stredu play in fázou. Prvé zápasy play off sú na programe v noci na pondelok.

NBA - výsledky:

Boston - Orlando 113:108

Cleveland - Washington 130:117

Indiana - Detroit 121:133

Miami - Atlanta 143:117

New York - Charlotte 96:110

Philadelphia - Milwaukee 126:106

Toronto - Brooklyn 136:101

Dallas - Chicago 149:128

Houston - Memphis 132:101

Los Angeles Clippers - Golden State 115:110

Los Angeles Lakers - Utah 131:107

Minnesota - New Orleans 132:126

Oklahoma City - Phoenix 103:135

Portland - Sacramento 122:110

San Antonio - Denver 118:128


Vyraďovacia časť NBA 2025/26 - dvojice (v zátvorke nasadenie)

Východná konferencia - play-off (na štyri víťazné zápasy):

Detroit Pistons (1.) - nasadený č. 8

Boston Celtics (2.) - nasadený č. 7

New York Knicks (3.) - Atlanta Hawks (6.)

Cleveland Cavaliers (4.) - Toronto Raptors (5.)

Play in (na jeden duel):

o nasadenie č. 7:

Philadelphia 76ers (7.) - Orlando Magic (8.)

o postup do zápasu o nasadenie č. 8:

Charlotte Hornets (9.) - Miami Heat (10.)

Západná konferencia - play off (na štyri víťazné zápasy):

Oklahoma City Thunder (1.) - nasadený č. 8

San Antonio Spurs (2.) - nasadený č. 7

Denver Nuggets (3.) - Minnesota Timberwolves (6.)

Los Angeles Lakers (4.) - Houston Rockets (5.)

Play in (na jeden duel):

o nasadenie č. 7:

Phoenix Suns (7.) - Portland Trail Blazers (8.)

o postup do zápasu o nasadenie č. 8:

Los Angeles Clippers (9.) - Golden State Warriors (10.)

Tabuľky NBA

