VIDEO: Obhajcovia titulu potvrdili najlepšiu bilanciu v lige. Detroit pokračuje na víťaznej vlne

NEW YORK. Basketbalisti Oklahomy City Thunder zvíťazili v noci na pondelok na palubovke Memphisu 114:100.
Obhajcovia titulu tak zaznamenali desiaty triumf vo svojom jedenástom vystúpení v sezóne a majú najlepšiu bilanciu v lige.
Východnú konferenciu vedie Detroit, ktorý uspel vo Philadelphii 111:108 a pripísal si šieste víťazstvo v sérii.
NBA - výsledky:
Milwaukee - Houston 115:122
Memphis - Oklahoma City 100:114
New York - Brooklyn 134:98
Orlando - Boston 107:111
Philadelphia - Detroit 108:111
Golden State - Indiana 114:83
Sacramento - Minnesota 117:144
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: