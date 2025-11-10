VIDEO: Obhajcovia titulu potvrdili najlepšiu bilanciu v lige. Detroit pokračuje na víťaznej vlne

Fotka zo zápasu Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies. (Autor: TASR/AP)
10. nov 2025 o 08:03
Zaznamenali desiaty triumf vo svojom jedenástom vystúpení v sezóne.

NEW YORK. Basketbalisti Oklahomy City Thunder zvíťazili v noci na pondelok na palubovke Memphisu 114:100.

Obhajcovia titulu tak zaznamenali desiaty triumf vo svojom jedenástom vystúpení v sezóne a majú najlepšiu bilanciu v lige.

Východnú konferenciu vedie Detroit, ktorý uspel vo Philadelphii 111:108 a pripísal si šieste víťazstvo v sérii. 

NBA - výsledky:

Milwaukee - Houston 115:122

Memphis - Oklahoma City 100:114

New York - Brooklyn 134:98

Orlando - Boston 107:111

Philadelphia - Detroit 108:111

Golden State - Indiana 114:83

Sacramento - Minnesota 117:144

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

