VIDEO: Jannis s Lillardom režírovali triumf Milwaukee. Ukončili tak negatívnu sériu

NEW YORK. Basketbalisti Milwaukee ukončili v NBA sériu šiestich prehier. Trápiaci sa šampióni ligy z roku 2021 si v noci na piatok poradili s najslabším mužstvom Západnej konferencie Utahom 123:100.

Do zostavy Bucks sa vrátil Jannis Antetokunmpo, ktorý vynechal jeden duel pre problémy so svalom a zapísal si 31 bodov a 16 doskokov.

Najlepším strelcom víťazov však bol Damian Lillard, ktorý dal ešte o tri body viac. "Po zlom štarte by bolo jednoduché mať sklonenú hlavu a panikáriť.

Dnes sme však nastúpili so správnou mentalitou. Súper dobre strieľal spoza trojkového oblúka, no my sme sa s tým vyrovnali, dobre sme si posúvali loptu a prevzali kontrolu nad zápasom. Teraz na tento výkon musíme nadviazať," skonštatoval podľa AFP Lillard.