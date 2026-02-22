VIDEO: Spurs zvíťazili už ôsmykrát v rade. Francúzsky obor zaznamenal double-double

Basketbalisti San Antonia Spurs vyhrali v zámorskej NBA ôsmy duel za sebou. V noci na nedeľu zdolali doma Sacramento 139:122, keď sa 28 bodmi a 16 doskokmi blysol Victor Wembanyama. Pre Sacramento to bola 16. prehra v sérii, čo je nový negatívny rekord klubu.
Hráči New Yorku Knicks zmazali vo štvrtej štvrtine 18-bodové manko a nad Houstonom vyhrali 108:106. Karl-Anthony Towns nastrieľal 25 bodov, Jalen Brunson dal 18 zo svojich 20 bodov v druhom polčase.
„Našli sme cestu ako vyhrať. Párkrát sme získali loptu, padli nám nejaké koše a už to išlo,“ povedal po stretnutí Brunson. Za hostí zaznamenal Kevin Durant 30 bodov.
Líder Východnej konferencie i celej súťaže Detroit uspel na palubovke Chicaga 126:110. Jalen Duren sa po návrate z dvojzápasovej suspendácie prezentoval 26 bodmi a 13 doskokmi. Cade Cunningham pridal 18 bodov a 13 asistencií.
Basketbalisti Phoenixu Suns si napravili chuť po 27-bodovej prehre na palubovke San Antonia, keď zdolali Orlando Magic 113:110 po dvoch predĺženiach. K víťazstvu im dopomohol Jalen Green, ktorý premenil rozhodujúci kôš za tri body s vypršaním časového limitu.
Duel nedohral Dillon Brooks, ktorý má podľa ESPN zlomenú ľavú ruku. Tím sa k jeho zraneniu vyjadrí v nedeľu, no podľa predbežných správ by mal tridsaťročný Kanaďan chýbať siedmemu tímu Západnej konferencie významný čas.
NBA - nedeľa, 22. február
Phoenix - Orlando 113:110 pp (21:25, 22:26, 34:22, 19:23 - 17:14)
Najviac bodov: Allen 27, Gillespie 19, Goodwin 17 - Bane 34, Banchero 26 (14 doskovov), Carter 15
New Orleans - Philadelphia 126:111 (24:29, 33:36, 40:26, 29:20)
Najviac bodov: Poole 23, Williamson 21, Bey 20 - Maxey 27, Oubre 25, Edgecombe 14
Chicago - Detroit 110:126 (30:28, 20:25, 26:44, 34:29)
Najviac bodov: Giddey 27, Buzelis, Okoro a Smith všetci po 15 - Duren 26 (13 doskokov), Cunningham (13 asistencií) a Harris po 18
Miami - Memphis 136:120 (39:33, 34:35, 39:26, 24:26)
Najviac bodov: Wiggins 28, Powell 25, Herro 14 - Jackson 28, Wells 25, Pippen 18
San Antonio - Sacramento 139:122 (35:31, 38:34, 32:29, 34:28)
Najviac bodov: Wembanyama 28 (15 doskovov), Castle, Fox a Johnson všetci po 18 - DeRozan a Murray po 20, Monk 19
New York - Houston 108:106 (27:21, 26:33, 22:37, 33:15)
Najviac bodov: Towns 25, Anunoby a Brunson po 20 - Durant 30, Smith 21, Sengun 16
