Patrí k najväčším ikonám klubu. Lakers odhalili sochu bývalého trénera Rileyho

Socha trénera Pata Rileyho
Socha trénera Pata Rileyho (Autor: TASR/AP)
TASR|23. feb 2026 o 12:16
Tím doviedol k piatim titulom.

Basketbalový klub zámorskej NBA Los Angeles Lakers odhalil pred svojou arénou sochu bývalého trénera Pata Rileyho.

Osemdesiatročný Američan má svoju podobizeň vyobrazenú vedľa hviezd Kareema Abdul-Jabbara a Magica Johnsona, dvoch pilierov zostavy Lakers, s ktorými získal päť titulov a doviedol ich do siedmich finálových sérií za deväť rokov.

Pri prvom majstrovskom titule bol Riley asistentom Paula Westheada, no v roku 1981 ho bývalý majiteľ tímu povýšil na pozíciu hlavného kouča.

„Čas ubehol veľmi rýchlo. Bol som požehnaný počas všetkého, čo som kedy dokázal,“ citovala Rileyho agentúra AP.

Po kariére v Los Angeles zažil úspechy aj na lavičke New Yorku Knicks a Miami Heat. V štruktúrach tímu z Floridy dodnes pracuje, keďže je prezidentom Heat.

Je jediným mužom, ktorý v najlepšej basketbalovej lige sveta pôsobil ako hráč, hlavný tréner, asistent aj prezident tímu.

