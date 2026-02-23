Smutná správa z USA. Zomrela dvojnásobná šampiónka WNBA, mala iba 43 rokov

V Európe získala dva tituly s Wislou Krakov.

Štyri dni po 43. narodeninách zomrela v nedeľu dvojnásobná šampiónka zámorskej ligy basketbalovej WNBA Kara Braxtonová.

Oznámil to jej posledný klub New York Liberty a vedenie súťaže na sociálnych sieťach bez toho, aby uviedli príčinu úmrtia.

Braxtonová hrala severoamerickú súťaž desať sezón. V roku 2005 si ju ako sedmičku draftu vybral Detroit, s ktorým o rok neskôr získala titul a v roku 2008 pridala druhý. Neskôr nastupovala tiež za Phoenix a New York, v ktorého drese hrala ligu naposledy v roku 2014.

Vo WNBA odohrala 297 zápasov s priemermi 7,6 bodu a 4,7 doskoku, ďalších 46 štartov pridala v play off. Po svojej prvej sezóne bola zaradená do nováčikovského All Star tímu, v roku 2007 si zahrala Stretnutie hviezd.

Pôsobila tiež v Európe, kde získala dva poľské tituly s Wislou Krakov a nastupovala tiež za Besiktas a Galatasaray Istanbul či Orenburg.

Šampiónkou bola aj v čínskej lige, kde bola dokonca vyhlásená najužitočnejšou hráčkou sezóny.

