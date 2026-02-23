VIDEO: Dallas ukončil mizernú sériu, LeBron James prekonal veľký miľník

LeBron James v zápase s Bostonom
LeBron James v zápase s Bostonom (Autor: TASR/AP)
23. feb 2026 o 08:06
Mavericks potiahol Middleton.

Basketbalisti Dallasu zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA na palubovke Indiany 134:130 a ukončili desaťzápasovú sériu prehier.

Šiesti hráči Mavericks dosiahli dvojciferné bodové skóre, najviac 25 bodov mal Khris Middleton.

Hviezdny LeBron James dosiahol ďalší kariérny míľnik. Počas súboja Los Angeles Lakers s Bostonom zaznamenal 20 bodov a prekonal métu 43 000 bodov v kariére.

Lakers však prehrali 89:111. Vlaňajší šampióni z Oklahomy City triumfovali nad Clevelandom 121:113 a Cavaliers prerušili sedemzápasovú víťaznú sériu.

NBA - výsledky:

Oklahoma City - Cleveland 121:113

Atlanta - Brooklyn 115:104

Golden State - Denver 128:117

Milwaukee - Toronto 94:122

Indiana - Dallas 130:134

Washington - Charlotte 112:129

LA Lakers - Boston 89:111

Minnesota - Philadelphia 108:135

Chicago - New York 99:105

Phoenix - Portland 77:92

LA Clippers - Orlando 109:111

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


