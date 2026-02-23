VIDEO: Dallas ukončil mizernú sériu, LeBron James prekonal veľký miľník

Basketbalisti Dallasu zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA na palubovke Indiany 134:130 a ukončili desaťzápasovú sériu prehier.
Šiesti hráči Mavericks dosiahli dvojciferné bodové skóre, najviac 25 bodov mal Khris Middleton.
Hviezdny LeBron James dosiahol ďalší kariérny míľnik. Počas súboja Los Angeles Lakers s Bostonom zaznamenal 20 bodov a prekonal métu 43 000 bodov v kariére.
Lakers však prehrali 89:111. Vlaňajší šampióni z Oklahomy City triumfovali nad Clevelandom 121:113 a Cavaliers prerušili sedemzápasovú víťaznú sériu.
NBA - výsledky:
Oklahoma City - Cleveland 121:113
Atlanta - Brooklyn 115:104
Golden State - Denver 128:117
Milwaukee - Toronto 94:122
Indiana - Dallas 130:134
Washington - Charlotte 112:129
LA Lakers - Boston 89:111
Minnesota - Philadelphia 108:135
Chicago - New York 99:105
Phoenix - Portland 77:92
LA Clippers - Orlando 109:111
