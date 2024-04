VIDEO: Maxey vynikol pri výhre Philadelphie, tesne mu ušlo triple double

Maxey pridal aj jedenásť asistencií a deväť doskokov a len tesne mu ušlo triple double. Philadelphia je ôsma vo Východnej konferencii, no na šiestu Indianu stráca iba jedno víťazstvo.

NEW YORK. Basketbalisti Philadelphie 76ers zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Miami Heat 109:105 a zvýšili si šance na prienik do play-off.

Rovnako aj siedme Miami, ale to má zápas k dobru. Prvých šesť tímov ide priamo do play-off, ďalšie štyri zabojujú o dve miestenky v play in turnaji.