James vyrovnal rekord NBA a oslávil ho s triple-double, Dončič hviezdil a nastrieľal 60 bodov

Americký basketbalista LeBron James sa v noci na piatok postaral o vyrovnanie ďalšieho rekordu zámorskej NBA, keď nastúpil už na 1611. duel základnej časti súťaže.
Oslávil ho štýlovo s triple-double za 19 bodov, 15 doskokov a desať asistencií.
Štyridsaťjedenročný James vyrovnal doterajšie maximum člena Siene slávy Roberta Parisha, ktorý ho stanovil v roku 1997. Zároveň dosiahol 124. triple-double v kariére a pomohol Lakers k triumfu na palubovke Miami Heat 134:126, ôsmemu v sérii.
„Vždy som chcel byť k dispozícii svojim spoluhráčom, či už v Clevelande, tu, alebo teraz v LA. Je to náročné. Myslím tým, že je to psychicky vyčerpávajúce, snažiť sa hrať veľa. Tu som sa stal šampiónom, ale vždy som bol víťaz,“ povedal podľa agentúry AP James.
Zároveň dodal, že počul Parishove vyjadrenia a ocenil rešpekt, ktorý v nich bol: „Vnímam niektoré veci, ktoré o mne hovorí. Nie je veľa takých veteránov, ktorí by takto hovorili o mladšej generácii a aj konkrétne o mne. Takže veľký rešpekt.“
Skvelý výkon predviedol aj Luka Dončič, ktorý zaznamenal až 60 bodov. Prekonal rekord v počte bodov proti Heat (58), ktorý predtým držal James Harden.
Vypočul si aj pokrik „MVP“, ktorý priaznivci v NBA skandujú na adresu najužitočnejšieho hráča. Bolo to o to špeciálnejšie, že to zažil na palubovke súpera.
„Myslím si, že to chce počuť každý hráč. Mal som zimomriavky, takže to bolo naozaj výnimočné,“ reagoval Dončič.
„Ani to nevyzeralo tak, že by sa to snažil nasilu dosiahnuť,“ vyzdvihol slovinského spoluhráča James. Dončiča, ktorý vyrovnal svoj druhý najvyšší bodový zápis v kariére, vychválil aj tréner Lakers JJ Redick: „Bol to superhrdinský výkon.“
Phoenix viedol v San Antoniu ešte minútu pred koncom o päť bodov, ale v samom závere Wembanyama premenil ťažký pokus cez hráčov z odskoku a skóre otočil. Na výhre Spurs sa podieľal 34 bodmi a 12 doskokmi.
Francúzskemu pivotovi sekundoval s 23 bodmi De'Aaron Fox. Phoenix spoliehal hlavne na Collina Gillespieho s 24 alebo Devina Bookera s 22 bodmi.
VIDEO: Zostrih najlepších akcii v NBA
Dvadsaťročný nováčik V.J. Edgecombe si 38 bodmi vytvoril strelecký rekord a pomohol Philadelphii k triumfu v Sacramente 139: 118. Pridal aj 11 asistencií. Justin Edwards prispel k víťazstvu 32 bodmi. Kings viedol Maxime Raynaud s 30 bodmi.
Cleveland zvíťazil v Chicagu 115:110 aj vďaka 36 bodom Jamesa Hardena, Evan Mobley nazbieral 26 bodov a 14 doskokov.
Aj bez svojho ťahúňa Cadea Cunninghama, zvíťazil Detroit vo Washingtone 117:95. Lídra Východnej konferencie ťahal s 24 bodmi a 11 doskokmi Jalen Duren, na druhej strane si 21 bodov pripísal Tristan Vukčevič. Washington prehral už po štrnásty raz v rade, horšie je na tom iba Indiana s 15 porážkami za sebou.
NBA - výsledky:
Charlotte Hornets - Orlando Magic 130:111 (34:32, 38:21, 38:24, 20:34)
Najviac bodov: White 27, Miller 25, Ball 20 - Bane 24, Banchero 20, Cain 15
Washington Wizards - Detroit Pistons 95:117 (14:35, 38:25, 26:28, 17:29)
Najviac bodov: Vukčevič 21, Riley 15, Cooper 13 - Duren 24 (11 doskokov), Reed 17, Huerter, LeVert a Robinson po 14
Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 110:115 (22:32, 23:29, 28:32, 37:22)
Najviac bodov: Jones 20, Dillingham 17, Richards 16 - Harden 36, Mobley 26 (14 doskokov), Tyson 18 (11 doskokov)
Miami Heat - Los Angeles Lakers 126:134 (42:29, 23:30, 23:38, 38:37)
Najviac bodov: Adebayo 28 (10 doskokov), Herro 21, Powell 20 - Dončič 60, James 19 (15 doskokov, 10 asistencií), Reaves 18
New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers 105:99 (28:26, 27:26, 32:32, 18:15)
Najviac bodov: Murphy 27, Bey 20, Williamson 15 - Jones 22, Collins 18, Bogdanovič 16
San Antonio Spurs - Phoenix Suns 101:100 (24:26, 28:33, 21:20, 28:21)
Najviac bodov: Wembanyama 34 (12 doskokov), Fox 23, Champagnie 14 - Gillespie 24, Booker 22, Green 17
Utah Jazz - Milwaukee Bucks 128:96 (30:19, 34:25, 30:29, 34:23)
Najviac bodov: Bailey 33, Harkless (10 asistencií) a Williams po 23 - Rollins 15, Thomas 14, Dieng 13
Sacramento Kings - Philadelphia 76ers 118:139 (33:45, 29:26, 27:36, 29:32)
Najviac bodov: Raynaud 30, Plowden 20, DeRozan 13 - Edgecombe 38 (11 asistencií), Edwards 32, Grimes 27
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: