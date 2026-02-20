Durant výrazne prispel k úspechu Houstonu. Detroit a Cleveland pokračujú na víťaznej vlne

Basketbalisti Detroitu Pistons vyhrali v zámorskej NBA na palubovke New Yorku Knicks 126:111 a sú na čele celej súťaže.
K štvrtému triumfu za sebou výrazne prispel Cade Cunningham, ktorý nastrieľal 42 bodov, pridal 13 asistencií a osem doskokov.
Detroit zdolal svojho konferenčného rivala vo všetkých troch vzájomných dueloch v tejto sezóne, no Cunningham po prvom zápase po All Star pauze krotil prílišné nadšenie: „Je to stále základná časť, takže musíme len pokračovať v tvrdej práci, rásť, zlepšovať sa a pripravovať sa na play off. Máme skvelú pozíciu, ale všetko ešte len príde.“
Cleveland si pripísal šieste víťazstvo za sebou, keď si doma poradil s Brooklynom hladko 112:84. Jalen Johnson sa prezentoval 32 bodmi a desiatimi doskokmi pri výhre Atlanty 117:107 v hale Philadelphie.
Kevin Durant nazbieral 35 bodov a výrazne tak prispel k úspechu Houstonu Rockets nad Charlotte 105:101. Hráči Los Angeles Clippers zvládli drámu v domácom súboji s Denverom a vyhrali tesne 115:114. Kanaďan Bennedict Mathurin sa na tom podieľal 38 bodmi.
Návrat po All Star pauze vyšiel aj basketbalistom Bostonu Celtics, ktorí zdolali Golden State Warriors bez Stepha Curryho 121:110. K triumfu im pomohol Jaylen Brown, ktorý si pripísal tretie triple-double v sezóne, keď nazbieral 23 bodov, 15 doskokov a 13 asistencií.
NBA - piatok, 20. február
Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 112:84 (34:16, 36:32, 32:19, 10:17)
Najviac bodov: Mitchell 17, Harden 16, Allen 15 (10 doskokov) - Porter 16, Agbaji 13, Wolf 11
Charlotte Hornets - Houston Rockets 101:105 (33:24, 19:29, 26:27, 23:25)
Najviac bodov: Williams 20, Miller 17, Knueppel 15 - Durant 35, Smith 15, Sengun 13
Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 107:117 (26:28, 27:32, 31:28, 23:29)
Najviac bodov: Maxey 28, Edgecombe 20, Oubre 17 - Johnson 32 (10 doskokov), McCollum 23, Daniels 15
Washington Wizards - Indiana Pacers 112:105 (26:24, 33:23, 29:33, 24:25)
Najviac bodov: Carrington, Gill, Hardy a Richmond všetci po 13 - Walker 19 (14 doskokov), Peter 16, Huff a Sheppard po 15
New York Knicks - Detroit Pistons 111:126 (26:28, 22:30, 31:32, 32:36)
Najviac bodov: Brunson 33, Towns 21 (11 doskokov), Shamet 15 - Cunnigham 42 (13 asistencií), Reed 18, Harris 11 (10 doskokov)
Chicago Bulls - Toronto Raptors 101:110 (23:25, 22:28, 33:34, 23:23)
Najviac bodov: Simons 20, Okoro 16, Jones 12 - Ingram 31, Barnes, Quickley, Walter všetci po 14
San Antonio Spurs - Phoenix Suns 121:94 (30:25, 31:24, 37:22, 23:23)
Najviac bodov: Castle 20, Harper a Wembanyama (11 doskokov) po 17 - Green 26, Williams 11 (10 doskokov), Goodwin a Ighodaro po 10
Golden State Warriors - Boston Celtics 110:121 (32:36, 19:38, 22:28, 37:19)
Najviac bodov: Melton 18, Richard a Santos po 17 - Pritchard 26, Brown 23 (15 doskokov, 13 asistencií), Hauser 16
Sacramento Kings - Orlando Magic 94:131 (28:18, 27:46, 29:38, 10:29)
Najviac bodov: Raynaud 17 (14 doskokov), Murray 15, Achiuwa (10 doskokov) a Monk po 14 - Banchero 30, Black 20, Bane 17
Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 115:114 (25:24, 20:28, 33:25, 37:37)
Najviac bodov: Mathurin 38, Leonard 23, Jones 22 - Jokič 22 (17 doskokov), Murray 20, Brown 19
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: